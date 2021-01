Et, pire que tout, c’est le refus de la Fédération elle-même, qui a ajouté une amende de 250 euros pour, selon le Comité National de Discipline Sportive de la FER, “Non-respect” des mesures contre le covid exigées dans une circulaire de la Fédération elle-même. Mais, malgré cette décision prise hier par Hispaniola, le match ne pourra pas être joué car les Belenos ont gagné quelques heures après la résolution du Comité, une ordonnance de garde pour 21 membres de son personnel, quelque chose qui rend le différend du match totalement non viable et qui, en plus, était l’une des exigences que la Fédération elle-même demandait pour le report. Le président du club, Felipe Blanco, a expliqué à la Fédération que le service de santé de la Principauté préparait la commande, mais l’entité a donné suite et a rejeté le report. et plus tard, les Belenos leur ont envoyé cet ordre de confinement.

Le processus suivi par le club Avilesino consistait à se rendre d’abord à Bera Bera et à proposer de jouer à la date que l’équipe de Saint-Sébastien jugeait appropriée. Compte tenu du refus de l’équipe basque, les Belenos ont soumis à la Fédération une lettre demandant le report du match car ils ont trois positifs confirmés par covid-19 dans l’équipe.. Le club a notifié les points positifs au Service de Santé de la Principauté et a déclaré dans sa lettre adressée à la Fédération ce qui suit: “Selon la réglementation, nous sommes obligés de confiner les joueurs et les contacts étroits qu’ils ont eus, compte tenu des contacts étroits la formation de la veille ». Le club déclare ci-dessous que “tenir le match serait une énorme irresponsabilité de notre part et de la part de la Fédération espagnole en tant qu’organisateur de la compétition”.

La Fédération, malgré tout, a accepté de rejeter la pétition, basée sur le protocole covid-19 élaboré par eux-mêmes, avec l’argument suivant: “Il sera considéré comme une juste cause d’accepter de reporter un match, si le nombre de positifs affecte plus de cinq joueurs et dans la documentation fournie par le Belenos n’en accrédite que quatre (en fait il y en avait trois), n’ayant pas prouvé que le reste des joueurs doit être confiné ». Ce dernier point est celui que les Belenos ont accrédité après avoir reçu le refus du FER au report.

En outre, Le Comité National de Discipline Sportive de la Fédération Espagnole s’engage à engager une procédure ordinaire au Belenos considérant que le club n’a pas respecté les mesures de sécurité concernant l’entraînement, en établissant des contacts sans masque sur eux, avant d’effectuer le test hebdomadaire de covid. Le comité donne aux Belenos jusqu’à 14 heures mardi pour faire des allégations et fournir des preuves.