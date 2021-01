Cristiano Ronaldo il est toujours dans l’actualité pour ses objectifs. Selon certains hommes d’État, le footballeur portugais est déjà le meilleur buteur de l’histoire, mais FIFA comme la Fédération de football de la République tchèque ils ne le voient pas de cette façon. C’est ce dernier organe qui a entamé une nouvelle “ guerre ” avec le bélier du Juventus en défendant Josef Bican.

«Le meilleur buteur de l’histoire du football? Le Comité d’histoire et de statistique de la Fédération tchèque compté tous les buts marqués par le légendaire Josef Bican et nous pouvons déclarer qu’il a marqué 821 buts dans les matchs officiels », a prévenu l’entité sur son compte Twitter officiel.

Cristiano Ronaldo a marqué ce mercredi l’un des deux buts avec lesquels le Juventus vaincu Naples pour être proclamé champion de la Super Coupe d’Italie, qui représente un nouveau record historique de buts en compétitions officielles marqués par un joueur avec 760.

Mais ce n’est pas le cas de la Fédération tchèque, qui défend que le record est toujours détenu par Bican, buteur prolifique entre les années 30 et 50 du 20e siècle. En ce sens, il a souligné que, “avec une totale fermeté”, qu’après avoir examiné toutes les données à sa disposition et procédé aux consultations nécessaires, 821 “C’est le nombre le plus exact possible” de buts marqués par cet attaquant.

En ce sens, il a indiqué que des organisations telles que la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS) et la Rec. Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF) veillent à ce que Bican il a marqué 805 buts, mais son temps à Hradec Královéc de la deuxième division en 1952 n’a pas été inclus. De plus, il souligne que Bican Il était six ans sans jouer à des jeux internationaux en raison de la Seconde Guerre mondiale et que son chiffre aurait pu être encore plus élevé.