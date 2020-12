Daniella semaan C’est l’un des WAG les plus connus du monde du football. L’épouse de Cesc Fábregas balaie les réseaux sociaux avec chacune de ses publications, notamment sur Instagram, où elle compte 3,5 millions de followers, qu’elle enchante généralement avec des poses suggestives. Ces derniers mois, elle a été beaucoup moins active qu’en été, mais elle a profité de ses vacances de Noël pour révolutionner à nouveau les réseaux.

Et est-ce que Daniella Semaan a publié une photo dans laquelle elle apparaît en bikini (string) par derrière dans une piscine chaude avec les Alpes suisses en arrière-plan. Avec une température d’environ -5 degrés ces jours-ci à Burgenstock, où le couple et leur famille voyagent généralement à ces dates chaque année, la ‘déesse libanaise’ Il a osé enfiler ses maillots de bain et se baigner dans un décor incomparable.

Daniella Semaan continue de se vanter d’une figure spectaculaire à 45 ans. Et vous pouvez également voir dans cette dernière publication qu’il a faite sur Instagram, qu’en quelques heures, il avait déjà 40 000 ‘likes’ et d’innombrables commentaires, la plupart d’entre eux des compliments envers les Libanais.

Ses près de quatre millions de followers s’attendaient à une photo comme celle-ci de Daniella Semaan, qui avait été un peu plus éloignée des réseaux sociaux en ce qui concerne les problèmes personnels. Il a été touché par l’explosion au Liban et il n’a cessé de partager des déclarations et des protestations sur ce qui s’était passé, laissant de côté son rôle d’influenceur. Mais il est revenu et maintenant il a à nouveau révolutionné les réseaux en bikini de sa retraite de vacances dans les Alpes suisses, là où le froid n’a pas empêché cette perche suggestive.