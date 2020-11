Sarah Kohan Elle est la femme de Chicharito et la mère de leurs deux enfants. La deuxième était il y a six semaines maintenant, et la mannequin australienne de 24 ans voulait montrer sa silhouette sur Instagram un mois et demi après l’accouchement. poster un nu complet devant le miroir à la maison.

D’un bras, il couvre sa poitrine et la partie inférieure la cache sous le texte d’accompagnement la photographie dans l’une de ses histoires Instagram. Sarah Kohan dit qu’elle ne s’est pas entraînée ces derniers temps en raison de ses grossesses et montre toujours sa silhouette seulement six semaines après son deuxième accouchement.

La photo téléchargée par Sarah Kohan.

«Six semaines après l’accouchement et je suis prêt à commencer la formation après deux ans. Je ne me suis pas entraîné du tout pendant mes grossesses car je n’en avais pas envie à l’époque. Excité d’être de retour maintenant! », Déclare la jeune mannequin d’origine australienne, qui a une fois de plus mis le feu aux réseaux sociaux en posant sans vêtements dans la salle de bain. Le couple vit aux États-Unis car Chicharito joue Los Angeles Galaxy de MLS, une équipe dans laquelle il est parti après son aventure à Séville. Avec lui, une Sarah Kohan qui triomphe sur Instagram parmi ses 1,5 million d’abonnés avec des poses enflammées et même avec des nus dans lesquels la censure se moque comme ces derniers.

Un couple s’est installé malgré les rumeurs qui ont émergé il y a quelques semaines et que l’Australienne était chargée de démentir dans ses réseaux: «Je n’aurais rien à expliquer, mais les choses dans les médias sont devenues incontrôlables. Je suis fatigué des messages qui indiquent que Diego est le père de Noah, juste à cause de la couleur de ses yeux. Son père est Javier! J’étais déjà enceinte de Noah quand j’ai rencontré Diego. Les yeux de Noé sont de la même couleur que ma mère. Fin de l’histoire. Arrête de déranger ma famille.