Il est très à la mode parmi les influenceurs, et parmi eux les WAG, de télécharger des photos du thème que leurs abonnés demandent à travers leurs «histoires». L’un de ceux qui a révolutionné les réseaux avec ces photos a été Sarah Kohan, femme de Chicharito. Concrètement, le mannequin australien a mis le feu aux réseaux en enlevant le tout dans un nu complet qui n’est pas censuré uniquement parce qu’il recouvre ses parties d’une sorte de potingue pour prendre soin de la peau.

“Quand quelqu’un vous demande une photo pour vous identifier”, a écrit Sarah Kohan Au-dessus de l’image, dans laquelle il apparaît devant le miroir de sa salle de bain avec un masque sur le visage et une potingue dans ses parties, en plus de les rayer en blanc. Cette photo survient à un moment où les rumeurs de rupture se multiplient autour de son mariage avec Chicharito Hernández, maintenant un joueur du Los Angeles Galaxy.

Tout cela ne veut rien dire sans amour. La décision la plus difficile à prendre est de s’éloigner de quelqu’un avec qui vous avez tant essayé de travailler. Vous ne pouvez faire que certaines choses pour être compatible, mais vous ne pouvez pas changer quelqu’un pour améliorer la relation … Laissez-le vous manquer et laissez-le partir », Il l’a également dit il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux, laissant sa relation avec l’attaquant mexicain encore plus en l’air.

Des semaines plus tôt, l’Australienne a nié que Chicharito n’était pas le père de l’un de ses deux enfants, comme cela avait été commenté: «Je n’aurais rien à expliquer, mais les choses dans les médias sont devenues incontrôlables. Je suis fatigué des messages qui indiquent que Diego est le père de Noah, juste à cause de la couleur de ses yeux. Son père est Javier! J’étais déjà enceinte de Noah quand j’ai rencontré Diego. Les yeux de Noé sont de la même couleur que ma mère. Fin de l’histoire. Arrête de déranger ma famille. Une Sarah Kohan qui pour sa part continue de révolutionner Instagram avec ses poses et ses nus et ravit ses 1,5 million de ‘followers’.