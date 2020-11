Wanda nara il a beaucoup de temps libre en raison de son enfermement en France. L’épouse d’Icardi ne peut pas aller faire du shopping ou assister à des événements de mode comme elle le faisait auparavant en raison de mesures visant à arrêter la propagation du coronavirus, elle se consacre donc à prendre soin de ses enfants et à s’entraîner à la maison. Depuis son manoir, il est également normal de la voir télécharger des selfies en feu avec lesquels elle balaie sur Instagram.

Avec le dernier d’entre eux, il l’a également fait. L’influenceuse et représentante argentine a publié une photographie dans laquelle elle apparaît devant un miroir, parfaitement peigné et maquillé et avec un soutien-gorge transparent qui laisse très peu à l’imagination, une pose que beaucoup se demandent même si elle pourrait être censurée par Instagram à cause de ce que l’on peut voir …

«Une quarantaine pour prendre du poids et une autre pour s’entraîner, Je dois dire que dans celui pour prendre du poids j’étais très heureux … Dans ce plus tard je vous le dirai », disait il y a quelques jours Wanda Nara en référence à ce deuxième accouchement, expliquant que dans le premier elle a pris du poids et que maintenant elle fait du sport quotidiennement pour continuer à maintenir ce chiffre dont il se vante généralement sur ses réseaux sociaux.

La première quarantaine a été passée chez lui sur le lac dans le nord de l’Italie, mais cela l’a attrapé à Paris, alors que Mauro Icardi joue pour le PSG, qui avait déjà commencé la saison lorsque Covid-19 a de nouveau augmenté en France. L’Argentine attend avec impatience les meilleurs chiffres pour pouvoir sortir à nouveau avec ses amis, les PSG WAGs et autres influenceurs avec lesquels elle met également généralement en ligne des photos sur son compte Instagram, où il compte plus de sept millions de followers.