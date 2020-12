Tremblement de terre en Formule 1. Nikita Mazepin, que la saison prochaine, il doit être le coéquipier de Mick Schumacher à Haas, il a embarrassé l’équipe et toute la Formule 1 après avoir partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il est apparu en train de toucher le sein d’une femme, des images pour lesquelles tant le pilote et son équipe ont été contraints de s’excuser publiquement et que cela pourrait même coûter au Russe son volant dans le monde du sport automobile.

Pour que cela n’arrive pas et qu’il n’y ait pas de conséquences au-delà de celles déjà produites, la femme qui apparaît dans la vidéo a décidé de commenter et de montrer son visage à Nikita Mazepin, qui est son amie depuis de nombreuses années. Andrea D’lVal Essayez de désamorcer la tension en expliquant la vidéo dont tout le monde parle: «Salut les gars. Je veux juste te faire savoir que Nikita et moi sommes de bons amis depuis longtemps et aucune de ces vidéos n’était sérieuse.

«Nous nous faisons confiance et c’était une façon idiote de plaisanter les uns avec les autres. J’ai posté cette vidéo sur leurs histoires comme une blague à l’intérieur. Je suis vraiment désolé. Je te donne ma parole que c’est un une personne vraiment bonne et qui ne ferait jamais rien pour me blesser ou m’humilier », ajoute l’influenceuse sur son compte Instagram.

Quelques heures auparavant, le pilote de Formule 1 russe s’était excusé pour que la chose ne soit pas devenue majeure malgré la grande polémique qui a été générée après la publication de la vidéo: “Je tiens à m’excuser pour mes récentes actions, à la fois par rapport à mon comportement inapproprié et par rapport à sa publication sur les réseaux sociaux.

«Je suis désolé d’avoir causé l’offense logique et l’embarras causés à Haas F1. En tant que pilote de Formule 1, je dois exiger plus de moi-même et je suis conscient que j’ai déçu beaucoup de gens. Je promets que j’apprendrai de cela », a déclaré le Russe à travers ses réseaux sociaux en essayant de régler le problème.