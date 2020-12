Carlos Sainz ne sera pas publié avec Ferrari le 15 décembre prochain. Bien que la FIA ait fait une exception avec Fernando Alonso Pour que l’Asturien puisse participer au test des jeunes pilotes, il a rejeté la demande de Ferrari de faire participer Carlos Sainz au test qui aura lieu à Abu Dhabi le 15 décembre.

Le test reste ainsi pour les pilotes qui ont disputé moins de deux Grand Prix de Formule 1 à l’exception que ceux qui n’ont pas eu de contrat en 2020 peuvent y participer. Autrement dit, Fernando Alonso peut être à Abu Dhabi avec Renault de la même manière qu’ils peuvent être Sébastien Buemi avec Red Bull et Robert Kubica avec Alfa Romeo. Carlos SainzDe son côté, il doit attendre janvier pour débuter son adaptation à la Ferrari. Le Madrilène aura le handicap qu’il n’y aura que trois jours d’essais officiels de pré-saison en 2021, un et demi par pilote.

Il convient de noter que malgré avoir demandé un permis spécial pour Carlos Sainz, Ferrari, qui a confirmé à Shwartzman déjà Fuoco, était contre la présence de Alonso dans ce test via Mattia Binotto: “Je pense que tout cela est un peu compliqué, et certainement, chez Ferrari, nous pensons qu’il est faux que Fernando puisse tester à Abu Dhabi.».

Cependant, Laurent Mekies, a justifié le changement de position de l’équipe italienne. “Je crois que, Au début, on respectait le fait que c’était une journée pour les jeunes conducteurs. Nous investissons beaucoup d’énergie et de temps dans nos jeunes conducteurs. Nous aurons trois ou quatre jeunes pilotes en cours de test: Robert avec Ferrari, Mick avec Haas et Callum avec Alfa et nous pensons que cela devrait être la priorité du test », a commencé par dire le directeur sportif de Ferrari.

Ferrari proteste contre le veto de Sainz

“Maintenant, si en raison d’une combinaison de facteurs, ce qui n’est pas à moi de commenter, il a été décidé d’accorder des exceptions à certains conducteurs, dont Fernando Alonso, il serait probablement logique d’ouvrir un peu plus la réglementation Ainsi, les personnes qui souhaitent piloter leurs pilotes l’année prochaine peuvent le faire. Je pense que ce serait une approche de bon sens»A ajouté Laurent Mekies.

Carlos Sainz, pour sa part, avait déclaré: «Ce n’est un secret pour personne que je serais intéressé à essayer la Ferrarimais ça ne dépend pas de moi Cela dépend des intérêts des équipes, qui doivent être convenus, et de la FIA. Une journée et demie pour préparer une saison est pratiquement impossible, ce sera très compliqué, tout comme ce sera fait à Fernando et Ricciardo».

Remerciements Renault à la FIA

Enfin, ce ne sera que Fernando Alonso qui pourra participer au test des jeunes pilotes à Abu Dhabi, ce que Cyril Abiteboul, patron de l’équipe Renault, a tenu à remercier: «Nous remercions la FIA et la Formule 1 pour leur acceptation de nos plans d’essais., en reconnaissance de notre engagement envers les jeunes pilotes à travers les catégories juniors et du propre dévouement de Fernando à entretenir les trajectoires des jeunes talents ».

“Pour Fernando, ce sera la prochaine étape de son retour. Il a travaillé sans relâche pour être le plus prêt possible pour 2021. Il veut contribuer pleinement, non seulement à l’équipe, mais aussi aux fans et au sport qui lui a manqué ces deux dernières années.“, Il ajouta.