Bonne nouvelle pour lui Athlète de Madrid. Trippier redevient disponible pour Simeone après le Commission d’appel de la FIFA a décidé d’accorder la caution au footballeur après la réclamation demandée par l’entité matelas.

De cette manière, la sanction de 10 semaines imposée par le Fédération anglaise il est temporairement suspendu et l’ailier pourra reprendre l’entraînement et jouer avec le reste de ses coéquipiers. La punition l’a déjà forcé à rater le match contre lui Getafe et n’avait pas lancé l’appel pour le choc ce dimanche contre le Alaves.

Il Athlétique vous avez maintenant la possibilité d’aller à Tribunal arbitral du sport de Lausanne (TAS) pour tenter de faire abaisser ou annuler cette sanction, en faisant valoir, entre autres raisons, le moment où il a été décidé de rendre la sanction publique au footballeur britannique. De cette façon, Trippier était déjà arrivé “ propre ” aux fenêtres de l’équipe nationale pour le mois de mars et aurait pu jouer avec Angleterre, quelque chose qui a énervé l’Atlético et aussi le FIFA.

Il faut se rappeler que Kieran Trippier Il a reçu une suspension de 10 semaines et une amende de 77000 € pour violation des règles de paris, selon l’Association anglaise de football. La punition du défenseur de 30 ans Athlète de Madrid, en vigueur immédiatement, s’applique à toutes les activités liées au soccer et au soccer et a duré jusqu’au 28 février.

Cette sanction a laissé Trippier sur au moins 14 matchs avec lui Athlète de Madrid, y compris la première étape des huitièmes de finale du Ligue des champions contre Chelsea le 23 février, alors qu’il arriverait pour le derby contre lui Real Madrid 7 mars.

Les violations se sont produites en juillet 2019, à peu près au moment où il a quitté le Tottenham au Athlète de Madrid en échange de 22 millions d’euros. Trippier Il aurait utilisé des informations privilégiées pour que des personnes très proches de lui parient sur le changement de club.

Trippier Il a fermement affirmé qu’il était innocent lorsqu’il a été inculpé pour la première fois en mai et a nié les sept chefs d’accusation contre lesquels il avait été inculpé. Cependant, la FA a déclaré que quatre des violations avaient été prouvées et que les trois autres avaient été rejetées.