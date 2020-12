.

Journal La Jornada

Samedi 5 décembre 2020, p. a12

Zurich. Les footballeuses professionnelles bénéficieront d’un congé de maternité garanti selon les nouvelles règles approuvées par la Fédération internationale de football association (FIFA), a annoncé le président de l’instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino.

Selon les nouvelles règles, confirmées par le Conseil de la FIFA vendredi, les joueuses enceintes auront droit à 14 semaines de congé de maternité et leur club sera obligé de les réintégrer plus tard, ainsi que de leur fournir une assistance médicale adéquate; Ils ne peuvent être révoqués par leur État, faute de quoi cela sera considéré comme une cause injustifiée et des indemnités et amendes devront alors être appliquées aux contractants.

Si nous voulons vraiment promouvoir le football féminin, nous devons considérer tous ces aspects, a déclaré Infantino lors d’une visioconférence.

Les joueurs ont besoin de stabilité dans leur carrière et s’ils prennent un congé de maternité, ils ne devraient pas avoir à s’inquiéter du moment où ils seront prêts à retourner sur le terrain.

Jusqu’à présent, de nombreuses femmes attendaient la fin de leur carrière pour devenir mères, mais avec la nouvelle réglementation, elles auront la possibilité d’interrompre leur activité avec un salaire garanti.

Le directeur a assuré que la règle devrait être appliquée dans les 211 fédérations affiliées, qui offrent pour le moment un cadre juridique inégal, conformément aux lois et pratiques de chaque pays.

Dans certaines puissances du football féminin, comme les États-Unis, ces droits sont garantis depuis longtemps aux joueurs. Beaucoup décident d’être mères au sommet de leur carrière, comme c’est le cas de la double championne du monde Alex Morgan, qui a donné naissance à sa fille Charlie il y a six mois et est réapparue le 7 novembre à Tottenham en anglais.

En Argentine, où l’AFA a rendu le football féminin semi-professionnel à la mi-2019, la réglementation sur la grossesse et le congé de maternité est en vigueur depuis le 7 novembre de l’année dernière.

Infantino a déclaré que de nouvelles règles seront également introduites pour donner plus de stabilité aux techniciens, bien qu’il n’ait pas fourni plus de détails.

Les entraîneurs développent notre façon de jouer et inspirons les footballeurs, ils ont également besoin de sécurité d’emploi et nous avons établi des normes minimales pour les protéger, a-t-il déclaré.