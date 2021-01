Une image de l’Argentin Leo Messi et du Portugais Cristiano Ronaldo. .

La FIFA et les six confédérations (UEFA, AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL et OFC) ont réitéré “fermement” dans un communiqué que la création d’une “Super Ligue” européenne réservée à certains clubs du continent Je n’aurais pas la reconnaissance ni la FIFA ni la confédération correspondante.

“Les clubs ou joueurs qui joueront ladite compétition serait interdit de participer à des compétitions organisé par la FIFA ou la confédération correspondante “, indique le texte publié ce jeudi,” à la lumière des récentes spéculations dans la presse sur la création “.

La déclaration rappelle que “conformément aux statuts de la FIFA et des confédérations, toutes les compétitions doivent être organisées ou reconnu par l’instance qui correspond à chaque niveau: par la FIFA, globalement, et par la confédération, au niveau continental “.

«À cet égard, les confédérations reconnaissent la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, dans ses formats actuels et nouveaux, comme la seule compétition interclubs mondiale et la FIFA reconnaît les compétitions interclubs organisées par les confédérations comme la seule compétitions continentales », ajoute-t-il.

Il insiste également sur le fait que «les principes universels de mérite sportif, de solidarité, de système de promotion et de relégation et de subsidiarité sont des éléments clés de la pyramide du football, qui garantit le succès mondial de ce sport et, par conséquent, sont inclus dans les statuts de la FIFA et des confédérations “.

«Le football a une histoire longue et prospère grâce à ces principes. Les résultats sur le terrain doivent être ceux qui déterminent toujours la participation aux compétitions mondiales et continentales », ajoute le communiqué signé par Gianni Infantino, président de la FIFA, cheikh Salmán bin Ebrahim al Jalifa, président de l’AFC Constant Omari, président par intérim de la CAF, Vittorio Montagliani, président de la Concacaf, Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, Lambert Maltock, président de l’OFC et Aleksander Ceferin, président de l’UEFA.