La FIFA a annoncé mercredi les nominés dans les différentes catégories du prix The Best. Thiago Alcantara Oui Sergio Ramos font partie des candidats pour le meilleur joueur, tandis que Zinedine Zidane et Julen Lopetegui Ils font partie des nominés pour le meilleur entraîneur de l’année. Robert Lewandowski est le grand favori pour remporter son premier The Best après sa spectaculaire année au Bayern Munich, une équipe qui a remporté la dernière édition de la Ligue des champions.

Candidats au meilleur joueur

Peu de surprises parmi les dix candidats aux meilleurs. Cristiano Ronaldo et Leo Messi continuent une année de plus parmi les dix nominés, bien qu’il soit presque complètement exclu qu’ils vont le gagner. Thiago Alcántara et Sergio Ramos sont les seuls représentants espagnols sur une liste qui porte les noms suivants: Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Neymar Junior, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Thiago, Ramos, Messi et Cristiano Ronaldo eux-mêmes. L’une des nouvelles les plus marquantes est le retour de Neymar, un homme appelé à hériter du trône de Cristiano et Messi absent lors des dernières éditions.

L’équipe qui compte le plus de représentants parmi les nominés est la Liverpool, avec jusqu’à quatre joueurs parmi les candidats pour FIFA The Best. Il est suivi de Paris Saint Germain avec deux joueurs. En outre, Le Real Madrid, Manchester City, Barcelone et le Bayern Munich cumulent chacun un représentant.

Candidats au meilleur gardien de but

Le attendu. Thibaut Courtois, Alisson Becker, Jan Oblak, Ter Stegen, Manuel Neuer et Keylor Navas sont les nominés par la FIFA pour les meilleurs dans la catégorie des gardiens de but. Le grand favori est encore une fois un homme du Bayern Munich: Neuer, qui a de nouveau montré son meilleur niveau en Allemagne la saison dernière.

Par rapport à l’année précédente, où le vainqueur était Alisson Becker, le gardien de Manchester City est retiré de la liste Ederson. Thibaut Courtois est postulé comme l’alternative à un Manuel Neuer qui a le prix par tir. En réalité, Le rôle principal du Bayern Munich lors du gala sera spectaculaire: Favori dans les trois catégories masculines avec Lewandowski comme meilleur joueur, Hansi Flick comme meilleur entraîneur et Manuel Neuer comme meilleur gardien.

Candidats au meilleur coach

Julen Lopetegui et Marcelo Bielsa sont les grandes nouveautés de la liste des candidats au meilleur coach. De même, répétez le gagnant de l’année dernière Jurgen Klopp et entrez Zinedine Zidane Oui Film Hansi, tout nouveau vainqueur de la Ligue des champions qui est passé au Bayern Munich avec son arrivée en milieu de saison.

Pep Guardiola, l’un des trois finalistes de l’année dernière, ne fait pas partie des cinq nominés pour The Best. Il n’y a pas non plus de Mauricio Pochettino qui faisait également partie des trois finalistes de l’édition précédente, mais qui est actuellement sans équipe. Hansi Flick est un favori dans cette catégorie.

Candidats au meilleur joueur

Un représentant espagnol parmi les onze nominés pour le prix du meilleur dans la catégorie du meilleur joueur. Jennifer Hermoso, de Barcelone. Également sur cette liste figurent Lucy Bronze, Delphine Cascarino, Caroline Grahan Hansen, Pernille Harder, Ji So-Yun, Sam Kerr, Saki Kumagai, Dzsenifer Marozsán, Vivianne Miedema et Wendie Renard.

Par conséquent, il y a deux représentants de la Ligue Iberdrola, il y a deux joueurs. Tous deux du Fútbol Club Barcelona: Jennifer Hermoso elle-même et Caroline grahan hansen, peut-être la joueuse la plus talentueuse du championnat espagnol féminin.

Candidats au meilleur gardien de but

Ann-Katrin Berger, Sarah Bouhaddi, Christiane Endler, Hedvig Lindahl, Alyssa Naeher et Ellie Roebuck Ils sont les nominés pour le meilleur gardien de but de 2020. Aucun représentant, donc, ni espagnol ni qui joue dans la Ligue Iberdrola.

Candidates au meilleur entraîneur féminin

Lluís Cortés se démarque dans la liste du prix du meilleur pour la catégorie de la meilleure entraîneure de football féminine. L’entraîneur de Barcelone apparaît à côté de Rita Guarino, Emma Hayes, Stephan Lerch, Hege Riise, Jean-Luc Vasseur et Sarina Wiegman.

Prix ​​Puskas

Le but de l’année sera décidé par onze buts des joueurs suivants: Shirley Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Jordan Flores, André-Pierre Gignac, Sophie Ingle, Zlatko Junuzović, Hlompho Kekana, Son Heungmin, Leonel Quiñónez, Luis Suárez et Caroline Weir. C’est un prix qui comprend le football masculin et féminin.