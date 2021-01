La FIFA se dresse contre le Super League européenne. La plus haute organisation de football du monde a officiellement envoyé un avis dans lequel elle garantit qu’elle ne reconnaîtra pas la compétition à organiser et qu’elle refusera la participation à ses compétitions aux clubs ou aux joueurs qui choisissent de faire partie du tournoi. cela pourrait changer le football européen aux niveaux national, continental et mondial.

La déclaration publiée par la FIFA, dans laquelle elle se positionne publiquement contre la Super League, dit ce qui suit. «Au vu des récentes spéculations médiatiques sur la création d’une« Super League »européenne fermée par certains clubs européens, la FIFA et les six confédérations (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC et UEFA) souhaitent réitérer une fois de plus et insister fortement sur le fait qu’une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la confédération correspondante. En conséquence, tout club ou joueur impliqué dans une telle compétition ne serait pas autorisé à participer à une compétition organisée par la FIFA ou sa confédération respective.

Conformément aux statuts de la FIFA et des confédérations, toutes les compétitions doivent être organisées ou reconnues par l’organisme correspondant à leur niveau respectif, par la FIFA au niveau mondial et par les confédérations au niveau continental. À cet égard, les confédérations reconnaissent la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, dans son format actuel et nouveau, comme la seule compétition de clubs mondiale, tandis que la FIFA reconnaît les compétitions de clubs organisées par les confédérations comme les seules compétitions continentales de clubs.

Les principes universels de mérite sportif, de solidarité, de promotion et de relégation, et de subsidiarité sont la base de la pyramide du football qui assure le succès mondial du football et, à ce titre, sont inscrits dans les statuts de la FIFA et de la confédération. Le football a une longue et fructueuse histoire grâce à ces principes. La participation aux compétitions mondiales et continentales doit toujours être gagnée sur le terrain.

La déclaration est signée par Gianni Infantino, Président de la FIFA, et son nom y est également estampillé Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, président de l’AFC, Constant Omari, président par intérim de la CAF, Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, Vittorio Montagliani, président de la Concacaf, Lambert Maltock, président de l’OFC et Alexander Ceferin, président de l’UEFA.