De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 12 décembre 2020, p. a10

Dans le duel décisif pour le titre de Liga Mx, il n’y aura pas de favoris, nous serons les deux meilleurs, a déclaré Ángel Mena, attaquant de León, soulignant le travail effectué par les Pumas, tandis que l’attaquant auriazul Juan Ignacio Dinenno a souligné qu’avec notre attitude nous avons prouvé que rien n’est impossible.

Quelques jours après le nul 1-1 à l’aller, Mena a indiqué que nous sommes conscients du rival auquel nous sommes confrontés, ils ont un moral très élevé après ce qu’ils ont réalisé contre Cruz Azul, c’était quelque chose qui semblait impossible et ils l’ont réussi avec beaucoup de mérite.

Cependant, il a précisé que même si nous n’étions pas à l’aise dans le premier match, nous avons obtenu un but qui nous donne beaucoup de tranquillité d’esprit, maintenant ce sera plus difficile pour eux sur notre court, où l’équipe génère plus de danger, nous espérons passer une bonne journée et remporter le titre. .

L’attaquant équatorien a souligné que nous avons appris après la finale perdue il y a un an contre les Tigres et que nous savons maintenant comment réagir lorsque nous perdons ou gagnons.

Il a souligné que le Lion méritait le titre pour tout ce pour quoi il a travaillé, non seulement cette saison, mais pendant deux ans.

À son tour, Dinenno a accepté qu’ils s’attendent à un rival difficile au stade Nou Camp, où les Emeralds n’ont pas perdu jusqu’à présent, nous allons donc essayer de les battre pour remporter le titre.

Après avoir été incapable de marquer contre les Panzas Verdes cette saison, Dinenno a déclaré que ce serait bien de marquer, mais pas à cause d’une dette personnelle, car dans une finale, tout doit être groupe, si je n’obtiens pas de but, et un autre coéquipier le fait. Je serais heureux.

L’attaquant argentin a souligné qu’il se sentait à l’aise sur le campus universitaire, cependant, il a admis que le football est très dynamique et on ne sait jamais, même si pour l’instant je ne pense qu’au match de dimanche. Il a révélé que Favio Álvarez et Facundo Waller se sont déjà entraînés avec l’équipe; ils feront évidemment l’objet d’une évaluation médicale.

Après que le León ait réussi à faire match nul 1-1 de manière angoissante lors du match aller de la Ciudad Universitaria, malgré 10 hommes sur le terrain, les deux clubs chercheront désormais leur huitième titre lorsqu’ils se rencontreront dimanche au domicile des Emeralds.