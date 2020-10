Cristiano Ronaldo Il est dans le vif du sujet pour avoir critiqué les tests PCR, les qualifiant de «merde». Le joueur portugais est testé positif au coronavirus depuis plus de 15 jours, il reste donc isolé chez lui à Turin en attendant d’être testé positif pour reprendre l’entraînement avec son équipe et la compétition. Le Portugais a d’abord été critiqué pour avoir voyagé du Portugal vers l’Italie, et maintenant pour ses paroles sur les tests.

C’est d’abord un virologue du pays transalpin qui a inculpé Cristiano Ronaldo, et maintenant c’est Fernando Simon celui qui lui a lancé une fléchette empoisonnée. Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, qui n’est pas là pour donner des leçons après ses nombreuses décisions désastreuses et contradictions, a laissé un message à CR7 dans un appel vidéo.

L’attaque de Simon

«Depuis le début de l’épidémie, tout le monde est expert dans un domaine lié à la santé. Il y en a qui le sont, puis beaucoup ont appris en cours de route. Ce sont des questions qu’il faut comprendre: passer des tests car cela ne sert à rien si vous ne savez pas comment interpréter le résultat. Il faut savoir interpréter correctement les résultats des tests, ce n’est pas si simple. Ensuite, nous avons des situations comme celle-ci, maintenant il s’avère que Cristiano Ronaldo est un expert en PCR »a déclaré Fernando Simón.

Il y a quelques jours, les Portugais ont également reçu une critique sévère et ironique du virologue italien Roberto Burioni: «Je souhaite la bienvenue au camarade Cristiano Ronaldo dans le groupe des virologues. Cela sera utile lors du prochain match de futsal contre les ophtalmologistes. Et c’est que Cristiano est «bien et en bonne santé», d’où peut-être qu’il n’est pas expliqué qu’il continue à être testé positif pour Covid-19.