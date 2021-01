L’État de Floride a rendu public son intérêt à accueillir les Jeux olympiques de 2021 si finalement Tokyo renonce à son engagement. Directeur financier de la Floride, Jimmy Patronis, a envoyé une lettre au Comité International Olympique pour leur offrir ses installations qui ont accueilli avec succès des événements pendant la pandémie tels que la bulle NBA, les matchs de la NFL, les matchs de la saison UFC ou WWE ou encore le Super Bowl en février prochain.

«Aujourd’hui, je vous écris pour vous encourager à envisager de déplacer les Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo, Du Japon aux États-Unis d’Amérique, et plus particulièrement en Floride. Contrairement à d’autres États, lorsque le vaccin COVID-19 arrive en Floride, vous ne serez pas laissé dans une boîte enveloppée dans l’attente de la bureaucratie gouvernementale; il agira rapidement pour protéger nos communautés », a déclaré Patronis du Parti républicain dans une lettre soutenue par le gouverneur Ron DeSantis.

Le gros problème pour accueillir des Jeux Olympiques Il s’agit de la construction d’un village olympique pouvant accueillir plus de 10 000 athlètes. Ces constructions prennent généralement des années à se préparer et pour le Comité Olympique, c’est l’un des facteurs les plus importants en plus de la qualité des installations sportives.

Dans ce cas, Orlando possède l’immense complexe Disneyworld, qui compte 25 complexes hébergeant un minimum de 500 chambres chacun d’eux. Avoir cette méga-structure éviterait la construction du redoutable village olympique.

Si nous mettons Orlando comme siège de l’événement, celui-ci aurait de bonnes chances de trouver de bonnes installations sportives dans un rapport de 100 kilomètres. Dans la ville mentionnée ci-dessus, il y a des pavillons NBA étincelants tels que l’Amway Center ou des terrains de football tels que le stade d’Orlando City. Bien qu’il y ait le problème que si nous voulons un stade olympique en tant que tel, il faudrait déménager à Tampa Bay – qui accueille le Super Bowl de cette saison – au stade Raymond James de 70 000 places et à une heure de route de DisneyWorld.

Bien sûr cette possibilité Ce n’est pas l’option rêvée par un Comité International Olympique qui était particulièrement enthousiaste à l’idée de tenir ses Jeux à Tokyo. La Floride a été le premier pays à se lancer dans un événement qui, en plus de déplacer des milliers et des milliards, peut donner à son territoire une grande réputation internationale. Qui ne voudrait pas sauver des Jeux Olympiques?