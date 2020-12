Leo Messi Il est déjà à Rosario, sa ville natale, pour profiter des jours de repos que le club a donnés aux membres de l’effectif à l’occasion de Noël. Rien d’autre pour conclure la fête de ce mardi contre Valladolid, l’Argentin a pris le jet privé avec sa famille pour se rendre en Argentine, un pays où il est arrivé à 10h30 du matin, selon la presse locale.

Malgré le fait qu’ils ne lui ont donné des vacances que jusqu’au dimanche prochain, 27 décembre, Messi et sa famille parcourront plus de 20000 kilomètres pour passer les jours de Noël à Rosario. Une très longue distance qu’ils parcourront entre l’aller et le retour, qui devra être avant le 27, lorsque l’équipe du Barça reprendra l’entraînement à onze heures du matin pour préparer le match contre Eibar.

Alors que son avenir reste un mystère, Leo Messi vit peut-être son dernier Noël en tant que joueur de Barcelone. Ce n’est pas la meilleure saison pour l’Argentin, qui a traversé une crise de football au cours de ces premiers mois de compétition. Pourtant, ce mardi nous avons revu sa meilleure version à Valladolid, dans un grand match collectif pour le Barça de Ronald Koeman.

Barcelone a terminé l’année 2020 cinquième de la Ligue de Santander, un total de huit points derrière le leader, un Atlético de Madrid qui a disputé un match de moins que les Catalans. Rien ne va bien à Can Barça: la tension sur les prochaines élections présidentielles s’est accompagnée de l’incertitude sur l’avenir de Leo Messi et de la crise sportive que traverse le club avec Koeman sur le banc.

Dimanche prochain, 27 décembre, La Sexta diffusera l’interview de Jordi Evolé avec Leo Messi. L’Argentin parlera de tout ce qui s’est passé l’été dernier et de ses projets futurs.

Le programme El Món de RAC1 a avancé en exclusivité certaines des déclarations de Messi dans le programme: «La vérité est qu’aujourd’hui je vais bien. C’est vrai que j’ai passé un très mauvais moment en été. Cela venait d’avant. Ce qui s’est passé avant l’été, comment la saison s’est terminée, le burofax et tout ça … Puis je l’ai traîné un peu en début de saison. Mais aujourd’hui je vais bien et j’ai envie de me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous, excité. Je sais que le club traverse une période difficile, au niveau du club et de l’équipe, et tout ce qui entoure Barcelone devient difficile, mais j’ai hâte d’y être », dit-il. Leo Messi dans une interview qui sera diffusée ce dimanche 27 septembre à 21h30.