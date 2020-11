Barcelone accueille le Dinamo Kiev dans le match correspondant au 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Ceux de Ronald Koeman chercheront la victoire pour continuer avec des victoires complètes et, par conséquent, continuer en tant que leaders solos du tableau G de la compétition continentale maximale.

L’un des grands doutes sera dans le but culé. Le moment est peut-être venu où Ter Stegen reprend possession, surtout après la gaffe de Neto à Mendizorroza. Devant le gardien, une ligne de quatre défenseurs dans laquelle il sera Sergiño Dest à droite et Jordi Alba dans la voie opposée. Piqué et Lenglet ils visent à être les centres de Barcelone contre le Dinamo Kiev.

Dans le double pivot, il pourrait recevoir une nouvelle opportunité Miralem Pjanic, qui serait associé à Frenkie de Jong. La mauvaise performance de Sergio Busquets ouvre les portes à l’ancien Juventus, qui ne peut pas manquer l’occasion de remporter le titre. Devant eux, au milieu de terrain, Pedri souligne la propriété après avoir été un remplaçant dans la crevaison contre Alavés.

L’aile droite de la ligne la plus avancée de Barcelone serait pour un intouchable Leo Messi, tandis que de l’autre côté sera Ansu Fati, qui a été l’un des meilleurs et des plus actifs de l’affrontement du week-end contre Alavés. Au bout de l’attaque, déjà réconcilié avec le but, un Antoine Griezmann qui veut continuer à percer le but rival après avoir marqué son premier but du parcours à Mendizorroza.