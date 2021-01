Il Barcelone visages au stade El Alcoraz Huesca dans le match correspondant à la 17e journée de la Ligue de Santander. Après le trébuchement au Camp Nou face à Eibar, les Catalans chercheront la victoire lors du premier match de l’année et commenceront ainsi à se rapprocher du sommet du classement. Messi revient dans une formation Koeman dont Antoine Griezmann tombe.

La composition de Barcelone pour le match contre Huesca, bas de la Ligue de Santander, est la suivante: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Dembélé, Pedri, Messi et Braithwaite. De cette façon, Koeman s’appuie sur le 4-2-3-1 après plusieurs matchs pariant sur une défense à trois.

La grande nouveauté de l’appel est la présence de Leo Messi, qui ne pouvait pas être contre Eibar au retour de vacances en raison d’une gêne à la cheville. L’Argentin était dans les tribunes du Camp Nou et il était quelque peu déçu du match nul de son équipe contre l’équipe basque. Contre Huesca, Messi sera la principale référence dans l’attaque de ceux de Ronald Koeman.

Cependant, l’entraîneur néerlandais ne pourra pas compter sur les blessés Gerard Piqué, Sergi Roberto, Philippe Coutinho et Ansu Fati, en plus d’un Samuel Umtiti qu’il ne s’est pas rendu à Huesca en raison d’une maladie gastrique. Barcelone cherchera la victoire à El Alcoraz pour combler l’écart face aux deux premiers du classement, l’Atlético et le Real Madrid. Huesca arrive à la rencontre après trois matches sans gagner en Ligue et occupant la dernière position du tableau, à quatre points du salut.