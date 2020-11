La crise économique causée par le coronavirus frappe le monde du sport. Dans le cas de Formule 1, devant de 27 millions d’euros dont il avait bénéficié au cours du troisième trimestre de l’année dernière, il a enregistré des pertes de 88.

“Les résultats du troisième trimestre 2020 ont été affectés par l’absence de fans, le lieu des courses, ainsi que le calendrier des courses révisé et la reconnaissance au prorata de certains flux de revenus », a expliqué Liberty Media, la société propriétaire de la Formule 1, dans Motorsport.

“Les revenus principaux de la Formule 1 ont diminué principalement en raison des revenus limités de la promotion des courses reçus, car les courses ont été interdites fans dans toutes les races sauf un au cours du troisième trimestre », a ajouté Liberty Media.

La Formule 1 n’est entrée que 20 millions au deuxième trimestre 2020

Si entre juillet et septembre 2019 Formule 1 entrée 536 millions d’euros; pendant cette période, en 2020, est entré 506. Cependant, ce montant dépasse de loin le 20 millions qui ont été engagées entre avril et juin, période pendant laquelle il n’y avait pas de courses.

Une autre raison pour laquelle Formule 1 a vu ses revenus diminuer car 17 courses ont été programmées en six mois alors que 22 étaient initialement programmées. À ce sujet, Liberty Media a souligné: «Cela a été partiellement compensé par la croissance des taux de diffusion et de publicité et de commandite. en raison de l’impact de la reconnaissance plus proportionnelle du chiffre d’affaires en fonction de la saison avec trois courses supplémentaires pendant la période en cours, ainsi que de l’impact de la reconnaissance du chiffre d’affaires pour moins de courses en 2020. Cependant, les revenus de radiodiffusion et de publicité ainsi que le parrainage étaient inférieurs à ceux initialement prévus».