Bien que Amnistie internationale a publiquement demandé que le Formule 1 ne pas courir Arabie Saoudite Étant un pays qui ne respecte pas les droits de l’homme, Liberty a conclu un accord avec le gouvernement saoudien pour qu’un Grand Prix de Formule y soit organisé en 2021 pour la première fois de l’histoire. La course se déroulera de nuit sur un circuit urbain dans la zone côtière de Djeddah, qui faisait déjà partie du dernier Dakar.

Dans sa phase d’ouverture, l’Arabie saoudite entend, avec cette initiative, rechercher une plus grande intégration à travers la Formule 1. L’accord est défini “pendant une longue période«Bien qu’il ne soit pas précisé jusqu’à quelle année il sera prolongé. Chase Carey, PDG de F1, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir l’Arabie saoudite. C’est un pays qui est rapidement devenu une plaque tournante d’événements sportifs et de divertissement avec de nombreux événements ces dernières années et nous sommes ravis que la Formule 1 s’y rende».

De son côté, le prince Abdulaziz Bin Turki AlFaisal Al Saud, qui est également ministre des Sports de la Formule 1, a déclaré: «L’effervescence de la Formule 1 reflète le moment de transformation que vit le pays».

Amnesty International, contre la Formule 1 en Arabie saoudite

Il y a quelques jours, Felix Jakens, directeur de campagne d’Amnesty International au Royaume-Uni, a exprimé publiquement son opposition. “La Formule 1 doit se rendre compte qu’un Grand Prix en Arabie saoudite en 2021 ferait partie des efforts visant à nettoyer le triste bilan du pays en matière de droits humains. Malgré le fait que les femmes saoudiennes auraient été autorisées à conduire sans être arrêtées, les autorités ont récemment emprisonné et torturé plusieurs militants qui luttent pour les droits des femmes, dont Loujain al-Hathloul et Nassima al-Sada. »A-t-il dit dans le sport automobile.

Cependant, conscient que l’accord serait imminent, il a ajouté: «Si le Grand Prix se déroule, au moins la Formule 1 devrait insister pour que tous les contrats aient des normes de travail strictes dans toutes les chaînes d’approvisionnement et que tous les événements soient ouverts. à tous sans discrimination. Avant la course, nous exhortons tous les pilotes, propriétaires et équipes de Formule 1 à envisager parler de la situation des droits humains dans le pays, y compris exprimer sa solidarité avec les défenseurs des droits humains emprisonnés».

La position des équipes après avoir appris que la Formule 1 ira en Arabie Saoudite

Le chef d’équipe Mercedes, Toto Wolff, a commenté la question: «Je crois que le sport doit unir, le sport doit nous aider à nous emmener vers un monde meilleur. Je pense que nous avons vu que les courses autour du monde ont créé une conversation positive autour de la Formule 1. Je suis allé à Riyad avec la Formule E il y a un an et j’ai été impressionné par le changement que j’ai vu.

“Maintenant en tant que visiteur, vous ne savez jamais comment les choses se passent, mais personnellement, et c’est le seul commentaire que je puisse faire d’après ce que j’ai vu, C’était un grand événement sans ségrégation, les femmes et les hommes au même endroit profitant de l’événement sportif. Nous devons commencer quelque part et ce que je vois, c’est que cela a commencé quelque part et je pense que nous devrions faire ce qui est possible pour rendre le monde meilleur », a-t-il ajouté.

Mattia Binotto, son homologue dans Ferrari: «Je pense que c’est ça le sport, peu importe où je vais, quoi que ce soit, c’est toujours positif et Je pense que le sport a toujours un message positif. Le sport peut apporter de l’optimisme, alors je pense que c’est ainsi que nous devrions le voir. Je pense qu’il faut juste comprendre que l’on peut être un vecteur de positivité et c’est important».

De son côté, Christian Horner, directeur de l’équipe de Taureau rouge, a souligné que les équipes sont en marge de cette décision: «Comme je l’ai dit à maintes reprises, Lorsque nous nous inscrivons à une Coupe du monde, nous n’avons pas notre mot à dire sur la destination du sport, nous nous sommes inscrits pour courir dans chaque course ». Cependant, il a commenté: «Nous faisons confiance au propriétaire des droits commerciaux, également dans l’appareil gouvernemental, qu’il a fait les recherches nécessaires et pris des décisions correctes. Nous sommes donc convaincus qu’ils ont pris les bonnes décisions et où que nous courions, nous allons participer et faire de notre mieux dans ces courses.