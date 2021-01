Au cours des dernières heures, il y a eu des spéculations selon lesquelles la Formule 1 pourrait retarder le changement de règlement tant attendu qui est appelé à réduire les différences qui existent entre les équipes pour 2023. C’est quelque chose qui serait un revers pour les équipes qui étaient convaincues de pouvoir traquer Mercedes. Surtout Alpine, qui espère Fernando Alonso être à nouveau champion Ferrari, qui a Carlos Sainz et avec Leclerc pour mettre fin au règne de Lewis Hamilton.

Selon la presse italienne, la Formule 1, qui a déjà retardé le changement de réglementation de 2021 à 2022 en raison du coronavirus, envisage de le reporter d’un an de plus en raison de la situation économique délicate de la Grande-Bretagne, où sept des dix équipes ont leur siège. Face à l’agitation provoquée par ces informations, un porte-parole de la Formule 1 a déclaré dans Autosport: «Toute suggestion selon laquelle les règles de 2022 seront retardées est incorrecte et n’a pas été analysée. Les nouvelles règles visent à améliorer la concurrence sur la piste et pour offrir à nos fans une compétition plus serrée. Ceci, en combinaison avec les nouvelles règles financières, améliorera la F1 et créera un modèle commercial plus solide et plus sain pour l’ensemble du sport. “

Le coronavirus a affecté économiquement les équipes

Les équipes de Formule 1 verront leurs revenus réduits en 2021 par rapport à la saison précédente en raison de la pandémie. Comme nous l’avons dit dans OKDIARIO, Ferrari sera l’équipe la plus engagée. Au total, il empochera 166 millions de livres, 55 de moins qu’en 2020. Concernant les trois meilleures équipes de la Coupe du Monde des Constructeurs, Mercedes recevra 160 millions livres en 2021 par 196 gagnés en 2020. Red Bull, pour sa part, empochera 146 millions pour les 168 qui est entré dans la campagne précédente; tandis que McLaren recevra 127 millions livres pour 110 cela a été perçu ou en 2020.

Il est à noter qu’en 2021, le ‘plafond budgétaire‘de 117 millions de dollars, dans lesquels n’entrent ni les salaires des pilotes, ni ceux des trois cadres les mieux payés, ni le marketing, ni l’administration, ni les frais de déplacement ni les paiements automobiles. De plus, 2021 sera la dernière année au cours de laquelle il sera inscrit selon “ l’échelle Ecclestone ”. A partir de 2022, merci à Pacte de concorde, les meilleures équipes classées entreront moins en faveur des moins bien classées pour que la Formule 1 soit de plus en plus homogène.

Fernando Alonso, contre le report du règlement à 2023

Lors de la présentation de l’A521, Laurent Rossi, qui sera le nouveau patron de Fernando Alonso après le départ de Cyril Abiteboul, a commenté: «La Formule 1 est au cœur de ce projet et bien que 2021 soit une année de transition, pour nous et pour tous, en 2022, nous voulons être constamment sur le podium».

Dans la perspective de cette année, Fernando Alonso a noté: “La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nous avons de grands espoirs. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de réglementation, rêver de gagner et de se relever».

De son côté, un quadruple champion du monde comme Alain Prost, a reconnu: «Je ne vois personne battre Mercedes en 2021; en 2022, peut-être Renault et Alonso».

Ferrari et Carlos Sainz aspirent également à être champions en 2022

Lors de la présentation de Carlos Sainz, Mattia Binotto, qui sera son nouveau patron dans l’équipe italienne, a avoué: «Honnêtement pensez aux victoires … L’avantage est très grand et je ne pense pas que nous soyons proches, on ne sait jamais ce qui se passe dans les courses et j’espère qu’il y a une opportunité dont nous pouvons profiter, mais nous devons être réalistes, ils continueront d’être forts, je ne pense pas qu’ils ont tout appris car ils ont aussi fait des choses à l’approche de 2021 et il serait irréaliste de se battre pour le championnat».

Et c’est cela, selon l’italien: “2022 est plus importantIdéalement, nous y aurions mis tous les efforts, mais nous devrons trouver l’équilibre entre l’un des tests et l’autre dès le mois de janvier sur lequel nous pouvons travailler sur les deux, trouver où investir du temps et de l’argent sans oublier que nous sommes Ferrari et nous ne pouvons pas en avoir un autre. année comme ça. Vous pouvez fermer le désavantage en 2022 si vous commencez bien, et même alors vous ne pouvez pas».

C’est quelque chose sur lequel Binotto a insisté la dernière fois qu’il a été interrogé à ce sujet: “Je pense que 2022 sera plus important que 2021, car nous allons vivre la première saison d’un changement technique. L’écart sera comblé automatiquement cette année-là, mais la suivante sera plus compliquée. Pour lui, Je pense que 2022 sera une priorité l’année prochaine».

Il est clair que les équipes aiment Alpin ou Ferrari, qui sont prêts à faire de 2021 une année de transition pour se concentrer sur la riposte aux victoires en 2022, serait sérieusement affectée si le changement de règlement était reporté jusqu’à 2023. Heureusement pour les deux équipes, ce ne sera pas le cas.