Signal sur le circuit d’Imola. EP

La Formule 1 testera ce week-end au Grand Prix d’Émilie-Romagne, la treizième manche du championnat, son format de course expérimental avec seulement deux jours d’activité, au lieu des trois habituels, et un total de trois heures de moins pour les équipes à tester sur les pistes.

Les traditionnelles séances d’essais libres du vendredi, d’une durée d’une heure et demie chacune, disparaissent Troisième visite de la F1 en Italie cette saison, après les courses de Monza et Mugello.

La concurrence a manié des problèmes logistiques pour effectuer ce changementBien que Liberty Media n’ait jamais caché son intention de raccourcir le nombre de sessions gratuites pour augmenter l’incertitude dans une Formule 1 parfois trop prévisible.

Cette réalité est bien attestée par le classement général, où Lewis Hamilton commande d’une main de fer et 77 points d’avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Après avoir battu Michael Schumacher avec ses deux dernières victoires en Allemagne et au Portugal, le Britannique en a déjà 92 et son prochain objectif à moyen terme est le centenaire.

La conception de Imola, un circuit que la F1 n’avait pas visité depuis 2006 et ancien siège du défunt GP Saint-Marin, il sourit à nouveau à Mercedes, avec sa combinaison variée de virages à basse, moyenne et grande vitesse qui favorisent la polyvalence inégalée de la W11, portée par les deux premiers du classement. Sainz arrive renforcé

De son côté, Max Verstappen (Red Bull), troisième à 17 points de Bottas dans la lutte pour le dauphin à cinq courses à disputer, vise à regagner du terrain en profitant de son bon moment, qui l’a conduit à enchaîner trois podiums consécutifs.

Beaucoup plus serré est le combat dans le reste du «Top 10» qui ferme Carlos Sainz (McLaren), avec Daniel Ricciardo (Renault) quatrième et un total de sept pilotes dans une marge de 21 points. Après deux résultats notables au Nürburgring et à Portimao, où a mené la course dans les premiers tours Après un départ brillant, le madrilène (59 points) veut continuer à briller et se rapprocher de Pierre Gasly (63), Alex Albon (64) ou son coéquipier Lando Norris (65).

La course, dont le plan initial prévoyait la présence de plus de 13000 spectateurs dans les tribunes, se tiendra enfin à huis clos en raison de la mauvaise évolution de la pandémie. Enfin, les prévisions météo indiquent un ciel dégagé tout au long du week-end avec des températures agréables approchant les 20 degrés.