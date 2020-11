Étudiant en génie informatique avec une brillante carrière, sa formation académique et le roi du sport dominent tout son temps. Avec modestie, sans devenir fou, comme il le suçait depuis qu’il était enfant dans le milieu familial, main dans la main avec ses deux grands-parents décédés, partenaires sportifs de longue date: Juan Campos Ansó, chef historique du Parti populaire des Asturies, qui était conseiller en Gijón et sénateur; et l’homme d’affaires maritime Claudio Fernández Junquera, ancien président de la chambre de commerce de Gijón et ancien conseiller d’El Musel. Sa mère Teresa, ainsi que trois autres oncles Gaspar, et son frère, responsable de l’innovation et du développement et promoteur d’une société de location de voitures électriques, continuent à travailler dans le secteur du transport maritime.

“La vision que nous avons dans la famille et que partage GasparC’est l’objet d’une course de fond, pas d’un sprint, il faut travailler tous les jours », explique son frère. Gaspar Campos, membre de la soi-disant «cinquième école», entretient des contacts avec ses amis de La Asunción, avec lesquels il profite de son peu de temps libre pour profiter d’une autre de ses passions: les jeux vidéo et surtout «Call of Duty ». Dans le sport, Gaspi rappelle à ses amis Neymar, en raison de sa position sur l’aile gauche, de son talent et de sa capacité à chercher le but de l’extérieur.

Ses objectifs sportifs étaient toujours axés sur le sport, bien qu’à l’âge des cadets, Madrid lui prêtait attention. Il a également été testé par deux équipes de la ligue anglaise. Il n’a pas écouté les chansons des sirènes à l’époque et il a remporté le prix la semaine dernière, avec deux buts sur le banc. “Les buts étaient un prix, mais pour en profiter et rien d’autre”, chantent-ils depuis leur environnement, les pieds sur terre.

L’agent du footballeur, l’ex-rojiblanco Juan Díaz, exprime le point fort de Gaspar: «C’est très constant et tenace, avec la tête très bien meublée, et en plus elle a beaucoup de qualité. Il va devenir très haut dans le football, et ce sera à cause de sa tête ».

Gaspar conclut ce cours votre contrat avec dossier affilié. Le Sporting a la possibilité de le lier à la première équipe pendant trois ans. Une situation que la direction sportive n’a pas pu relever l’été dernier à cause du plafond salarial, comme avec d’autres jeunes de la filiale.