“Pourquoi le coup?”

– Je pense que j’ai commencé quand j’avais 14 ou 15 ans à cause de mon père, qui l’a pratiqué et qui était le champion junior espagnol. Un jour, je suis allé essayer et j’ai aimé. Je ne peux pas dire ce qui m’a attiré, mais j’ai commencé à m’entraîner, toujours au Club Principado. Maintenant, ce qui me motive le plus, c’est le désir de m’améliorer, de faire mieux chaque jour.

– Quels sont les championnats dont vous vous souvenez le mieux?

–J’ai remporté deux championnats d’Espagne de précision et un de pistolet de vitesse. L’année dernière, j’ai participé à l’Universiade de Naples, même si la vérité est que cela ne s’est pas très bien passé pour moi. Je me suis peu entraîné parce que cela coïncidait avec les examens, et aussi les nerfs d’une compétition aussi importante me pesaient.

– Quel équilibre faites-vous de 2020?

– La vérité est que pour moi en particulier ce n’était pas très mal, mais bon non plus. J’ai remporté le Championnat d’Espagne, mais je ne suis pas sorti pour concourir autant que je l’aurais souhaité. Pendant l’emprisonnement je grimpais aux murs, chez moi je ne peux pas durer longtemps. J’ai entraîné quelque chose à la maison, car vous pouvez bien vous entraîner à tirer même sans réellement tirer. Vous vous tenez contre le mur, placez un point à la hauteur approximative et pratiquez la posture et la concentration. Évidemment, un vrai entraînement est meilleur, mais ce n’est pas comme par exemple le football ou le tennis, qui sans un vrai coup n’est pas valable. Physiquement, j’ai pu faire des planches, des sit-ups et des trucs, puis j’ai pu m’entraîner grâce au fait que je suis un athlète de haut niveau.

– Quel est l’objectif le plus proche que vous avez dans votre tête?

–Nous avons le Championnat d’Espagne fin janvier à Barcelone. Voyons si cela peut être célébré, avec tous les cas qu’ils ont là-bas. Cette année, avec le changement de catégorie, devenue senior, j’aimerais entrer en finale.

– Et plus tard dans l’année?

– La vérité est que j’aimerais aussi aller à l’Universiade cette année en Chine. Je ne sais pas comment sera le problème d’ici là, mais c’est en août, si la vaccination se passe bien … Si ça marche comme l’autre fois, chaque pays choisit deux athlètes par catégorie. Il n’y aura pas non plus de nombreuses compétitions entre les deux.

– Combien vous entraînez-vous habituellement?

–Une semaine normale, j’y vais quatre fois, environ deux heures par jour ou plus, mais cela dépend. En ce moment, j’y vais trois ou quatre fois, essayant de concilier ça avec les examens.

– Jusqu’où comptez-vous aller? Quelques jeux?

“Je veux aller aussi haut que possible, mais je n’ai pas d’objectif précis.” Évidemment, tout le monde pense à des Jeux, et bien sûr, je serais ravi d’y aller. De manière réaliste … nous allons essayer, mais vous devez y consacrer de nombreuses heures et être très clair à ce sujet. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Le moment venu, je vais essayer si l’occasion se présente.

– Les restrictions affectent-elles beaucoup le club?

– Pour commencer, nous n’avons pas pu faire le championnat des Asturies ou d’autres compétitions. Pour aller s’entraîner, il faut prendre rendez-vous, on ne peut pas rester longtemps et ils ont réduit l’espace de moitié. Maintenant, ils ont installé un système de ventilation qui renouvelle l’air. L’interdiction de faire du sport aux mineurs est préjudiciable, même si je ne pense pas qu’ils seront supprimés. Si vous avez choisi le cliché, ce n’est pas parce qu’il est à la mode, mais parce que vous l’aimez. La vérité est que je ne comprends pas très bien pourquoi les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas tirer et une personne de 55 ans le peut.