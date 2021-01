Conor McGregor C’est à nouveau sur toutes les lèvres. Le combattant irlandais revient dans l’octogone à l’UFC 257 après sa troisième retraite en quatre ans pour faire face Poirier ce samedi soir (espagnol tôt le matin). Un combat qui a suscité de grandes attentes et qui a rempli les médias d’information sur les deux combattants ces derniers jours. De toute évidence, le plus populaire est McGregor, qui est en fait l’un des athlètes qui a gagné le plus d’argent ces derniers temps.

À 32 ans, l’Irlandais a accumulé une richesse incroyable et serait sa fortune s’élève à 135 millions d’euros. Et non seulement il a gagné de l’argent en se battant, mais il réussit également en tant qu’entrepreneur avec sa propre marque de whisky ‘Proper No. Douze’, qui croît à un niveau remarquable.

Un McGregor qui a dépensé son argent comme beaucoup d’entre eux l’auraient fait: dans des maisons, des hôtels particuliers, des voitures de luxe, des yachts sur mesure et à son goût, des montres des meilleures marques … Le journal anglais The Sun a compilé certaines de ses propriétés les plus marquantes , comme c’est génial manoir en Irlande ou la luxueuse villa que vous avez à Marbella pour passer une partie de vos vacances sur la Costa del Sol.

L’Irish House est situé à Les Paddocks, près de Straffan, Co Kildare, et au sein d’une communauté fermée de haut standing. La propriété dispose de cinq chambres, six salles de bain, un grand salon, salle à manger, cuisine, salle de jeux, salle de sport … McGregor a dépensé deux millions d’euros pour cette maison, où il a passé Noël avec sa famille.

Dans notre pays, l’Irlandais a également dépensé beaucoup d’argent, qui a payé 1,5 million d’euros pour passer les vacances dans un villa de luxe à Marbella, une maison spectaculaire situé à La Resina Golf & Country Club, parfait pour emmener votre partenaire Dee Devlin quand ils veulent se détendre au soleil et avec une vue magnifique sur la Méditerranée.

Mais la chose ne s’arrête pas là. À Las Vegas, McGregor a loué une maison à 15 minutes du Strip, une propriété appelée “ Ville de Soleil ” pour lequel il a payé 2,5 millions d’euros et qui dispose de sept chambres luxueuses, d’installations équestres, ainsi que d’une vue incroyable sur la rivière Liffey, une salle de sport sur mesure, un spa à domicile et une grande piscine extérieure … En 2017, il a vendu son maison à Henderson qu’il a appelé «The Mac Mansion» pour environ 2,5 millions d’euros, et avait même un terrain de golf.

Voitures et autres luxes

Comme si cela ne suffisait pas, l’Irlandais est passionné par les voitures de luxe. Dans sa flotte haut de gamme, il dispose de véhicules évalués à plus de deux millions d’euros, dont quatre Rolls-Royce, Mercedes et Lamborghini. C’est précisément à cette marque qu’il a commandé son nouveau et impressionnant yacht sur mesure à votre goût, une Lamborghini Tecnomar surnommée la “ Supercar de la mer ” qui a été créée il y a quelques mois. Près de 3,5 millions d’euros lui ont coûté le bateau, dont seulement 63 exemplaires ont été fabriqués, mais aucun comme le sien.

Le Tecnomar 63 a plus de 4000 chevaux, il est capable d’atteindre une vitesse maximale de 110 kilomètres par heure, mesure près de 20 mètres de long et est la première incursion de Lamborghini dans le monde des yachts de sport. “Je suis ravi de voir le résultat final”, a déclaré McGregor peu de temps avant la livraison du yacht.