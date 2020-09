Après avoir vu leur avance de trois buts se réduire à une avance de 3-2 et un marqueur d’assurance bien nécessaire rappelé en raison d’un jeu hors-jeu, le Lightning de Tampa Bay aurait pu s’effondrer dans les phases finales de la finale de la Coupe Stanley de lundi contre les Stars de Dallas. .

Au lieu de cela, le Lightning s’est attaché pour s’accrocher à une victoire d’embrayage. Tampa Bay a même battu la meilleure des sept séries à 1-1.

Les Stars n’ont réussi que deux tirs au but dans la finale 14:33 tout en essayant de pousser pour un égaliseur forcé dans les prolongations.

«Nous nous sommes regroupés», a déclaré le défenseur Kevin Shattenkirk. «Nous avons commencé à faire plus de jeux, à mettre des rondelles et à les boucler, et nous avons fait un excellent travail pour le verrouiller.

“La seule chose que cette équipe a faite, c’est qu’elle ne s’est jamais mise en panique”, a déclaré l’entraîneur Jon Cooper. «Au lieu d’essayer de protéger la tête, ils sont allés là-bas et en fait, ils l’ont en quelque sorte pris. Pas dans le sens où nous essayions de marquer, mais nous étions complètement engagés. … la discussion sur le banc était de clôturer cela, et c’est ce qu’ils ont fait. “

Lorsque la rondelle tombera mercredi pour le troisième match à Edmonton, le Lightning recherchera plus de la même chose. Les Stars doivent trouver un moyen d’installer leur plan de match.

“Après le premier match, nous savions que nous (pourrions jouer) mieux, et nous savions que nous allions devenir forts. Nous l’avons fait”, a déclaré l’attaquant du Lightning Ondrej Palat. “Et c’est ce que j’aime dans notre équipe. Nous restons unis et je pensais que nous nous sommes battus dur.”

La plus grande clé pour Dallas sera de jouer avec plus de discipline. Le jeu de puissance de Tampa Bay a connu des difficultés pendant une grande partie des séries éliminatoires, mais le Lightning a montré qu’il pouvait ouvrir un match lorsqu’il en avait l’occasion, et c’est exactement ce qu’il a fait en marquant une paire de buts en avantage numérique en première période lundi en route vers le 3. -0 plomb qui était trop pour les Stars à surmonter.

Dallas a été en désavantage numérique 79 fois lors de ses 20 matchs éliminatoires (sans compter la partie du tournoi à la ronde de la reprise), de loin plus que toute autre équipe qui a atteint la deuxième saison. En comparaison, Tampa Bay a été en désavantage numérique 63 fois en 18 matchs éliminatoires.

Les Stars sont peut-être les outsiders de la série de championnats, mais ont montré qu’ils pouvaient affronter le Lightning pendant le jeu à cinq contre cinq.

“Nous devons rester à l’écart. Cela aide”, a déclaré l’attaquant Joe Pavelski. “Quand nous restons en dehors des sentiers battus, nous l’avons montré jusqu’à présent que nous sommes une bonne équipe.”

Les Stars ont peut-être subi un gros coup à leurs chances avec le départ de l’attaquant vétéran Blake Comeau après un contrôle en deuxième période par Ryan McDonagh. Dallas est déjà sans Radek Faksa, donc cela signifierait deux vérifications clés sur l’étagère.

«Il est un élément important de notre club, le leadership, la compétition, le penalty», a déclaré l’entraîneur Rick Bowness à propos de Comeau. “Il est sur cette ligne de contrôle. Le perdre nous a fait du mal. Il n’y a aucun doute.”

