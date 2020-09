EDMONTON, Alberta (AP) Braydon Point et le Lightning de Tampa Bay bien reposé ressemblaient à une équipe revigorée désireuse de faire une pause prolongée après avoir changé de ville dans la bulle des séries éliminatoires de la LNH.

Les Islanders de New York, en revanche, semblaient fatigués de voyager et de jouer.

Point a marqué deux fois et ajouté trois passes dans une bataille de 8-2 contre les Islanders pour ouvrir la finale de la Conférence de l’Est lundi soir. Nikita Kucherov a récolté quatre passes et a marqué son 34e but en séries éliminatoires en carrière pour passer un devant Martin St. Louis pour le premier sur la liste de franchise.

Le Lightning n’a montré aucun signe de rouille après une pause d’une semaine après avoir éliminé les Bruins de Boston dans leur série de deuxième tour avec une victoire de 3-2 en prolongation double le 31 août. Ils ressemblaient plutôt à une équipe rafraîchie en marquant trois fois le neuf tirs pour construire une avance de 3-1 à la marque de 10:46 de la première période et égalé un record de franchise pour la plupart des buts marqués dans un match éliminatoire.

Les Islanders, en comparaison, sont sortis à plat, ressemblant à une équipe qui a passé dimanche à voler à Edmonton, en Alberta, en provenance de Toronto, un jour après une victoire de 4-0 contre Philadelphie dans le septième match de leur série de deuxième tour.

«Soyons honnêtes, c’est un cas unique. Ils ont dû parcourir une série de sept matchs, puis voyager, jouer et changer de fuseau horaire ”, a déclaré l’entraîneur du Lightning, Jon Cooper.

«Maintenant, nous sommes sur un pied d’égalité. Il n’y a pas de voyage. Tout le monde a le même repos ”, a-t-il ajouté. Il est facile de dire maintenant que le jeu s’est déroulé comme il l’a fait. En bout de ligne, vous devez profiter d’une équipe fatiguée. Soyons honnêtes, c’était un événement unique. ”

Les nuits de cinq points de Point et Kucherov ont établi un record de franchise en séries éliminatoires. Yanni Gourde a marqué deux fois, Victor Hedman a récolté un but et deux passes et Ryan McDonagh et Ondrej Palat ont également marqué pour le Lightning, deuxième tête de série.

Andrei Vasilevskiy a effectué 23 arrêts et le Lightning a remporté cinq victoires consécutives, ce qui correspond à sa plus longue série éliminatoire depuis 2015.

Le deuxième match aura lieu mercredi.

Thomas Greiss, qui a stoppé 16 tirs en remportant son premier blanchissage en séries éliminatoires samedi, a été tiré après avoir abandonné trois buts sur neuf tirs. Il a été remplacé par Semyon Varlamov, qui a cédé cinq buts sur 25 tirs.

Jordan Eberle a brièvement égalé le match à 1 avec un but en avantage numérique pour New York, la seule équipe restante à avoir disputé une série éliminatoire en ronde préliminaire. Le but de Nick Leddy en troisième période a brièvement réduit l’avance du Lightning à 6-2.

Le capitaine des Islanders Anders a refusé d’utiliser le court délai d’exécution de l’équipe comme excuse.

«Nous avons déjà vécu des voyages et des transitions comme ces séries éliminatoires de la saison régulière, alors cela ne prend que quelques minutes pour vous remettre un peu en place, puis vous vous êtes installé, a dit Lee. “ Je ne pense pas que cela soit représentatif de tout le match. ”

Les huit buts alloués correspondaient à un minimum de franchise, après une défaite de 8-3 contre les Rangers de New York lors du deuxième match éliminatoire des Islanders le 10 avril 1975.

«Chaque fois que nous avons commis une erreur, ils ont marqué, a dit l’entraîneur des Islanders Barry Trotz.

Le premier but reflétait la disparité de repos entre les deux équipes.

Point a ouvert le score pendant 74 secondes en faisant exploser l’aile gauche, en faisant un pas autour de Ryan Pulock, en se dirigeant vers le filet et en enroulant la rondelle autour de Greiss.

Hedman a déclaré que le but offrait au Lightning un coup de pouce immédiat.

«De toute évidence, nous n’avons pas joué depuis une semaine, et nous nous demandions comment allait se dérouler le départ, puis Pointer le fera, a déclaré Hedman. “ Je pense qu’il a donné le ton dès le début. ”

Après qu’Eberle ait marqué, le Lightning a marqué deux buts sur des tirs consécutifs, s’écartant à 2:34.

Hedman, de la ligne bleue et mis en place par la passe sans regard de Point, a lancé un tir dans le poteau gauche avec Greiss filtré par Alex Killorn de Tampa Bay pour un but en avantage numérique. Puis McDonagh a battu Greiss haut sur le côté court du cercle gauche.

Point a prolongé sa séquence de points à sept matchs, dans lesquels il a combiné quatre buts et 12 passes. Il a également un point dans 13 des 14 matchs éliminatoires de Tampa Bay cette année.

Le Lightning s’est empilé en marquant deux fois en deuxième période, y compris un but retardé marqué par Gourde à la suite d’un examen vidéo de la LNH au fur et à mesure que le jeu progressait. Le klaxon a été sonné 14 secondes après que le tir de Gourde ait franchi la ligne de but et rebondi sur le bâton du défenseur des Islanders Andy Greene, qui était dans le filet.

L’attaquant de la ligne de contrôle des Islanders Cal Clutterbuck est brièvement revenu sur le banc, mais n’a pas joué en troisième période. Il a boité à mi-chemin de la deuxième période, après avoir pris la gifle de Mikail Sergachev sur sa cheville droite.

Trotz n’avait aucune mise à jour sur le statut de Clutterbuck.

La frustration s’est également installée à la fin de la deuxième période, lorsque Mathew Barzal de New York a claqué avec colère son bâton sur la vitre après une occasion manquée de marquer.

REMARQUES: Le Lightning a égalé son record de buts en séries éliminatoires établi lors d’une victoire de 8-2 contre Pittsburgh lors d’un match de première ronde en 2011. … L’entraîneur des Isles, Barry Trotz, a révélé que lui et l’entraîneur du Lightning Jon Cooper fréquentaient la même école secondaire – mais pas au même moment – à Wilcox, en Saskatchewan. Les deux ont récemment posé pour une photo dans un gymnase à l’intérieur de la bulle de Toronto et l’ont envoyée au lycée. … Le but en avantage numérique de Hedman a été le premier accordé par les Islanders en neuf matchs, mettant fin au record de la franchise en séries éliminatoires. New York avait tué 16 occasions consécutives en avantage numérique depuis qu’elle en avait accordé une dans une défaite 3-2 contre Washington le 18 août. Tampa a converti trois des six occasions de jeu de puissance.

SUIVANT

Le deuxième match aura lieu mercredi à 20 h HAE.

—

