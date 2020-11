▲ N’Golo Kanté (au centre) a trouvé un rebond à l’intérieur de la surface pour donner la victoire aux Français. Photo Ap

Journal La Jornada

Dimanche 15 novembre 2020, p. a11

Lisbonne. C’était un duel à vie ou à mort entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et le champion du monde de France qui a gagné par un but de l’un des joueurs les plus inattendus à l’Estádio da Luz de Lisbonne.

Le milieu de terrain N’Golo Kanté, dont la spécialité est d’arrêter les adversaires au lieu de marquer, a marqué le seul but de la France pour battre l’équipe portugaise 1-0, qui a échoué dans sa tentative de revalider son titre en Ligue des Nations. . La victoire a placé la France dans la ronde des quatre meilleurs.

Kanté était l’un des joueurs qui se sont entassés dans la zone à la recherche d’un ballon perdu ou d’un rebond. Il a trouvé sa récompense lorsque le gardien Rui Patrício a relâché un ballon qui a atterri à ses pieds pour marquer à la 54e minute.

C’était le deuxième but international de Kanté, lors de sa 44e participation avec l’équipe de France. Son autre touché a eu lieu en 2016, lors d’un match amical contre la Russie.

La France a assuré la première place du groupe 3, avec trois points de plus que les Portugais et l’avantage sur le critère du bris d’égalité – la différence de buts en duels directs – lorsqu’il ne reste qu’une seule date.

Pendant ce temps, Timo Werner a marqué deux fois pour aider l’Allemagne à battre l’Ukraine 3-1.

Leon Goretzka a donné des passes de but à Leroy Sané et Werner après que Roman Yaremchuk ait donné l’avantage surprenant aux visiteurs, décimés par le coronavirus. L’Ukraine était sans Andrii Yarmolenko, Serhii Sydorchuk, Viktor Kovalenko et Viktor Tsyhankov.

Tous, ainsi que l’employé Vadym Komardin, ont été testés positifs pour Covid-19 vendredi. Mais une autre série de tests pour le reste de l’équipe s’est révélée négative samedi, et les autorités sanitaires de Leipzig ont donné le feu vert pour le match.

À Bâle, Sergio Ramos a raté deux pénalités, portant atteinte à son record de 177 matchs avec l’Espagne. Il a fallu un but tardif de Gerard Moreno à l’Espagne pour sauver un match nul 1-1 contre la Suisse.

Les deux pénalités de Ramos, à 58 et 80 minutes, ont été évitées par le gardien suisse Yann Sommer qui se balançait vers la droite.

La Suisse a joué avec 10 hommes dès 80 minutes pour un carton rouge au défenseur Nico Elvedi, qui a commis une faute sur Álvaro Morata pour donner le deuxième tir de 11 pas.

Les Suisses ont fait un bon effort et ont failli conserver l’avantage qu’une demi-volée de Remo Freuler leur a donné à la 26e minute. Mais à 89 est venu le but de Moreno, qui est entré dans l’échange.