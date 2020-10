Franco Soldano Il est l’un des attaquants de départ de la Bouche par Miguel Ángel Russo, devenu champion du dernier tournoi argentin et actuellement en huitièmes de finale de la Copa Libertadores. Cependant, sa performance est au centre des critiques car il ne s’est pas converti depuis le retour d’activité. Leonardo Madelon en a parlé.

Le directeur technique qui l’a eu à Unión, l’un des meilleurs moments de sa carrière, a analysé son présent. “Il marque des buts, il n’est pas un buteur. Actuellement, il est plus généreux qu’individuel”, a-t-il expliqué.

En ce sens, il a fait une comparaison entre Soldano Oui Oliver Giroud dans la sélection de France. “France il était champion du monde sans le 9, Oliver Giroud, marquer des buts. Il n’a pas marqué un seul but et a été champion du monde. Soldano idem: champion avec Bouche et il est là pour une raison et le choisit pour faire partie de l’équipe », a-t-il soutenu.

De toute façon, Madelon reconnu non Soldano il n’est pas à son meilleur. “Il est sous-performant. Je pense qu’il a besoin de quelques buts pour booster son estime de soi. Il a passé les 20 matchs en BoucheCe n’est pas facile de le faire, et il était un champion, vient maintenant la performance. Il sait qu’il doit améliorer ses performances », a-t-il conclu en dialogue avec TyC Sports.