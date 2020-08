DENVER (AP) Ty France a eu quatre points produits et les Padres de San Diego ont remporté une autre victoire de retour, surmontant un déficit précoce de quatre points pour battre les Rockies du Colorado 10-4 vendredi soir.

Eric Hosmer et Wil Myers ont chacun contribué quatre coups sûrs dans le cadre de l’attaque de 19 coups, un sommet de la saison de San Diego. Manny Machado a réussi trois coups sûrs tout en prolongeant sa séquence de coups sûrs à 10 matchs. Zach Davies (5-2) a retiré six points en 5 2/3 manches, accordant quatre points non mérités dans la première.

«De toute évidence, en tant qu’équipe, nous avons très bien balancé les bâtons ce soir, a dit le manager des Padres Jayce Tingler. “ Je pensais que la seule chose que nos gars faisaient, c’est qu’ils sont restés courts, ils ont frappé la ligne du ballon à la ligne. ”

Matt Kemp a réussi un tir à trois points pour le Colorado et Nolan Arenado a terminé avec trois coups sûrs.

San Diego a égalisé le match avec trois points au cinquième et s’est retiré avec une rafale de quatre points au sixième. Après avoir frappé un doublé avec un retrait, Fernando Tatis Jr.a montré sa vitesse en marquant le coup d’envoi, avançant sur un terrain sauvage qui s’échappait à peine du receveur Tony Wolters et sprintant à la maison juste avant un fort lancer de Sam Hilliard sur Machado’s. sacrifice voler au centre peu profond de Jeff Hoffman (2-1). La France a ajouté un doublé de trois points pour donner une avance de 8-4 aux Padres.

Les Rocheuses ont sauté sur Davies dans le premier, la plupart des dégâts étant survenus lors du troisième circuit de Kemp cette saison – tous contre San Diego. Aucun point n’a été gagné parce que le joueur de premier but Hosmer a laissé tomber un relai sur le choix du défenseur de Charlie Blackmon qui aurait complété un double jeu de fin de manche. Davies a marché Daniel Murphy avant que Kemp ne lance un lancer de 2-0 dans le stand de conifères derrière le mur au centre.

«Après cette première manche, je me suis concentré à m’assurer que j’étais au-dessus du marbre, à terre, et à garder le ballon autant que je le pouvais au sol, a dit Davies. Mais encore une fois, la défense derrière moi, cela me donne confiance en moi. Juste une question de temps pour que cette infraction commence. ”

Le gaucher du Colorado, Kyle Freeland, a réalisé 4 1/3 de manches et a accordé quatre points et 11 coups sûrs, marquant une séquence de six départs consécutifs de qualité pour commencer la saison.

«Je n’étais certainement pas aussi pointu que je le voulais ce soir, a dit Freeland. «J’ai pris des pauses là-bas dans les trois premières manches avec des balles frappées directement sur les gars pour sortir des jams. Mais aux quatrième et cinquième manches, j’ai commencé à laisser des trucs au milieu du plateau. ”

Coup douloureux

Le releveur des Padres Emilio Pagan a pris un tir dur sur sa jambe sur un comebacker cinglant avec un retrait de Raimel Tapia, qui a roulé vers la troisième pour un simple dans le neuvième. Les entraîneurs sont venus au monticule pour le surveiller mais il a réussi à rester dans le match.

JALON ROOKIE

Le voltigeur recrue de San Diego, Jorge Mateo, a enregistré sa première RBI en carrière lorsqu’il a fait un simple dans une course lors de la quatrième manche. Dans le neuvième, il a fait une prise de plongée spectaculaire pour prendre un coup à Arenado.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Padres: C Francisco Mejia fait des progrès réguliers dans sa rééducation de son pouce gauche meurtri. Il a été inscrit sur la liste des blessés de 10 jours le 17 août. «Il a beaucoup de battements et il continue de s’améliorer» sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe à l’Université de San Diego, Tingler saod.

Rocheuses: RHP Chi Chi Gonzalez (tendinite du biceps droit) a eu une forte session d’enclos des releveurs mercredi et devrait relancer dans les prochains jours. Mis à l’écart depuis le 7 août, Gonzalez est sur le point de revenir. «Il est vraiment près d’être prêt à lancer pour nous, a déclaré le manager Bud Black.

SUIVANT

Padres: Le LHP Adrian Morejon (0-0, 5,79 ERA), généralement utilisé hors de l’enclos des releveurs, devrait faire son troisième départ de la saison et le cinquième de sa carrière samedi soir.

Rocheuses: RHP Antonio Senzatela (3-1, 3.96 ERA) semble rebondir après sa première défaite de la saison au cours de laquelle il a abandonné quatre circuits dans un départ sur route contre les Dodgers.

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports