Que s’est-il passé dans les dernières minutes de la prolongation de la finale de la Supercoupe d’Espagne illustre la situation dans laquelle vous vivez Leo Messi. L’attaquant argentin a subi la première expulsion de sa carrière à Barcelone après avoir attaqué Villalibre.

L’objectif de Iñaki Williams En prolongation, il a avancé Athlétique en finale et fait Messi tous les fantômes lui sont apparus à cause de ce qu’il avait vécu ces derniers mois avec le maillot du Barça. Encore un titre qui s’est échappé, cette fois après avoir poussé son physique à la limite après s’être forcé à atteindre un match qui allait en prolongation. Leo n’en pouvait plus et la frustration l’a saisi au moment où il a frappé Villalibre sans le ballon en jeu.

Une fois de plus Messi Il se considérait comme un perdant, estimant que tout autour de lui ne l’aidait pas à être un champion. Ni les solutions sur le banc commandées par Koeman, ni les erreurs des défenseurs inexpérimentés, ni une entité qui reste sans tête sans président pour prendre des décisions. Et il ne pouvait pas se contenir. Battements de cœur à 200 et une erreur inappropriée pour un joueur comme Leo qui est maintenant exposé à une pénalité sévère. Jusqu’à 12 matchs pourraient revenir à l’Argentin, même si tout indique qu’ils resteront dans quatre. Tout est entre les mains du Comité de la concurrence et leur interprétation du procès-verbal et de l’action.

C’est la première fois que Messi est expulsé avec Barcelone, après 753 matchs, alors qu’il avait déjà vu le rouge une fois lorsqu’il a joué avec l’équipe du Barça en 2005 dans un match de deuxième division B.

Dans sa carrière dans l’élite, Messi Il n’avait été expulsé que deux fois avec l’équipe argentine à ses débuts avec l’Albiceleste et en demi-finale de la dernière Copa América contre le Chili après une dispute avec Gary Medel en 2019.