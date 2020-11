Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Mardi 10 novembre 2020, p. a12

En août 2019, Alejandra Valencia a remporté la médaille d’or aux Jeux panaméricains de Lima sans savoir qu’elle devrait attendre plus d’un an pour être à nouveau sur scène, même si cette fois ce sera d’une manière différente, car elle prendra la révérence et flèches virtuellement.

La Sonoran est enthousiasmée par une expérience qu’elle vivra pour la première fois au World Archery Indoor, à partir de laquelle elle a reçu l’invitation de tirer sur de courtes distances, ce qui n’est pas habituel pour elle et elle la prend comme un défi.

Avant la compétition mondiale, du 21 au 23 de ce mois, l’archer, le seul classé à ce jour aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront l’année prochaine, aura le championnat national pour défendre le titre.

Je prends le premier tournoi de l’année dans la bonne humeur et bien que je ne sois pas un spécialiste des courtes distances (en salle), ce sera une bonne expérience s’il se déroule en ligne, dit Valence, qui espère seulement que le lieu de la foire est désigné, depuis quoi La fédération mexicaine de la spécialité entend concentrer les six convoqués (trois hommes et trois femmes) pour former des équipes mixtes et les concentrer en un seul endroit pour éviter les infections à coronavirus.

L’archer est prêt à prêter son camp d’entraînement, qu’elle a installé sur une parcelle à la périphérie d’Hermosillo en raison de l’emprisonnement de Covid-19. Ce serait cool de se qualifier à la maison, quelque chose de nouveau et d’intéressant, dit-il.

Il devra cependant attendre ce que les autorités décident pour sélectionner le mieux classé, puisqu’il a l’idée de former trois équipes dont des jeunes.

En ce qui concerne le processus de la foire de Tokyo, Alejandra, qui a deux expériences olympiques et une quatrième place à Rio 2016, reste en contact virtuel avec Aída Román, Ana Paula Vázquez et Valentina Vázquez pour se conformer au programme indiqué par l’entraîneur Miguel. Ángel Flores, depuis l’année prochaine, ils se battront pour le classement par équipe.