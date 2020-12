Rafa Nadal était le protagoniste de ‘El Hormiguero’ jeudi dernier et cela a également été a posteriori sur les réseaux sociaux pour l’un des moments de l’émission. Plus précisément, c’est une question de Pablo Motos qui a fait sensation. Le présentateur a interrogé le joueur de tennis majorquin pour quoi qu’il changerait l’Espagne et Nadal, en riant, a répondu: “Je ne peux pas vous dire”. Pablo Motos, également en riant, a ajouté: “Tout est dit”.

Un silence gênant que beaucoup comprennent indique indirectement au Gouvernement de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias, bien que Nadal ne voulait pas recharger contre l’exécutif pour éviter les incendies. Cependant, malgré cette non-réponse du meilleur athlète espagnol de l’histoire, la gauche la plus radicale a encore une fois attaqué et harcelé un Rafa Nadal qu’il doit déjà être habitué à recevoir des insultes de cette extrême gauche qui ne fait que tenter – en vain – de le discréditer.

Attaques intolérables sur les réseaux

«Rafa Nadal au top, lâche, comme toute sa classe.

Les pumuky Motos aiment ne pas se poser de questions pour entendre ce qu’il aime », a déclaré un utilisateur sur Twitter. “Dans quel conteneur Rafa Nadal va-t-il?” a demandé une autre personne en insultant le joueur de tennis. L’athlète podemita en a également parlé Roberto Sotomayor: «Le grand avantage des démocraties est que [email protected], y compris Rafa Nadal, nous avons tous les quatre ans l’opportunité de changer les choses en Espagne. Et oui: ce qui est formidable, c’est qu’ils peuvent être prononcés publiquement. Il ne se passe rien”. Harcèlement et attaques, pour la plupart intolérables, qui lui viennent simplement pour ne pas avoir répondu à une question …

Rafa Nadal a préféré éviter la polémique avec cette réponse, mais même pas pour cette raison, il n’a pas réussi à faire cesser de l’insulter aux fidèles de Pablo Iglesias. Tout cela pour donner votre avis dans le passé. Le joueur de tennis a déjà montré il y a des mois son désaccord avec certaines des mesures et décisions qui étaient prises dans notre pays, ce qui pèse toujours sur lui. Et que Nadal ne prend pas de position politique, mais exprime plutôt ses sentiments concernant certaines décisions prises par le gouvernement dans la crise des coronavirus.

«Je me fiche que la gauche, la droite, le centre dirigent… Je m’en fiche (…). Ce que je veux, c’est que ceux qui gouvernent le fassent de la meilleure façon possible pour tout le monde. Il y a eu des erreurs et il est humain de reconnaître les erreurs … Tout le monde comprend que les politiciens ont tort, c’est humain, je fais des erreurs tous les jours », a-t-il déclaré il y a des mois.