La Generalitat a déjà commencé à tirer ses ficelles. Sa première étape a été d’obtenir la démission de Josep María Bartomeu et de son conseil d’administration et maintenant il travaille déjà pour aider une candidature qui présente la tête d’affiche à un candidat qui est d’accord avec les idées d’indépendance pour se servir de lui et de Barcelone pour certains objectifs politiques.

Josep María Bartomeu a attaqué la Generalitat en annonçant sa démission. L’ancien président de Barcelone, désormais, les a qualifiés d ‘”irresponsables” et a assuré que beaucoup de choses qu’ils demandaient étaient illogiques. Le directeur et son conseil d’administration ont été contraints de démissionner après avoir estimé qu’ils ne pouvaient pas répondre aux demandes du Procicat avec un temps de manœuvre aussi court et ne pouvaient garantir la sécurité sanitaire de leurs partenaires. Du gouvernement catalan, ils savaient que ce serait la réaction de Bartomeu puisqu’ils savaient qu’il était impossible que le vote de défiance puisse se dérouler de manière décentralisée avec si peu de jours de marge.

Cette décision est marquée car La Generalitat voit depuis des années comment Josep María Bartomeu ne leur a pas servi d’instrument politique. Le gouvernement catalan a décidé de coincer l’ancien président de Barcelone avec le référendum sur la motion de censure. Bartomeu ressemblerait au méchant s’il y avait une sorte d’épidémie à cause de l’accumulation de partenaires qui se sont rendus aux urnes, ce pour quoi le manager ne voulait pas passer.

Cela signifiait sa démission et Voie libre pour la Generalitat d’essayer de placer un nouveau président de l’indépendance au Camp Nou. Le gouvernement catalan soutiendra dans l’ombre le candidat qu’il considère comme favori, Victor Font pourrait être l’un d’entre eux. Xavi Hernández sera à son programme et il aura le soutien de certains joueurs de l’équipe comme Gerard Piqué.

Dans la Generalitat, ils sont conscients de la force de Barcelone en Catalogne et ils veulent que le club soit un instrument de propagande qui les soutient dans les décisions ou les actions. Jusqu’à présent, la pression avait contraint Bartomeu à céder à certains moments, mais le gouvernement catalan considérait qu’il n’était pas impliqué comme il le souhaitait quelque chose que le président de l’indépendance fera et qu’il veut placer en tant que leader maximum de l’entité du Barça.