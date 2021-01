Joan Laporta avait remporté les élections à la présidence du Barça. Celui qui était le meilleur leader de 2003 à 2010 a obtenu plus de 10000 signatures de partenaires culés qui ont approuvé leur candidature au poste ajoutant plus de soutien que ceux obtenus par Víctor Font et Toni Freixa – les deux autres candidats qui ont passé la coupe – ensemble. Jamais auparavant dans l’histoire du club, le candidat avec le plus de signatures n’a perdu une élection.

Les élections devaient avoir lieu le 24 janvier, mais la Generalitat est intervenue dans tout le processus en tant qu’arbitre empêchant sa célébration en raison des restrictions dérivées de la troisième vague du coronavirus. Ce n’est pas par hasard, qu’au milieu de la seconde vague, le gouvernement a autorisé la collecte des signatures pour la motion de censure qui a conduit à la démission de Josep María Bartomeu.

Toute cette situation a commencé à sentir mauvais pour une Joan Laporta qui n’a pas été réprimée lors de l’évaluation de l’attitude des politiciens catalans. «Si j’avais été indépendant d’un groupe politique, ce report électoral décidé par la Generalitat ne se serait pas produit, ce qui me surprend encore, notamment en raison du refus d’utiliser les certificats d’auto-responsabilité », a déclaré l’avocat.

«Si des exceptions sont adoptées pour aller travailler, elles peuvent être adoptées pour aller voter. Un pays qui peut aller travailler peut aller voter. Des exceptions doivent être faites si nécessaire. Il y a le certificat d’auto-responsabilité qui, avec la carte du Barça, pourrait être utilisé pour partir. Les élections peuvent se tenir parfaitement et avec toutes les mesures sanitaires et la promotion de la participation»A demandé Laporta, assez en colère contre tout ce qui se passe après que les responsables du gouvernement aient donné le feu vert pour voter par correspondance. On sait déjà que chaque fois qu’il y a une ombre de fraude électorale dans un processus présidentiel sportif, le vote par correspondance joue un rôle fondamental.

Laporta pourrait payer cher d’être en justice contre la Generalitat dans un procès où il y a en jeu 63,5 millions d’euros. L’avocat défend la société israélienne Nadlan BCN, qui réclame ce montant à l’exécutif catalan pour avoir utilisé des bâtiments dont ils ne sont pas propriétaires.

Lla société israélienne a avancé 16 millions pour remporter le prix des bâtiments, mais a demandé deux reports des paiements totaux du reste des bâtiments, un fait qui a poussé la Generalitat à rompre l’accord et à garder le signal. Les Israéliens sont maintenant prêts à payer et demandent au gouvernement d’accepter le paiement ou de restituer le gros dépôt.

Nouvelle date

Le fait est que La Generalitat propose maintenant une élection pour le 7 mars donner plus de temps au reste des candidats pour repenser leur stratégie. Tout cela profite à un Víctor Font, près de Jaume Roures et avec des affaires croisées avec des politiciens catalans, pour tenter de renverser certaines élections que Laporta a bouleversé avec une affiche aux abords du Bernabéu.

Qu’il n’y ait pas de président le 24 janvier implique également que le club du Barça il manquera de marge de manœuvre sur le marché des transferts d’hiver et que le club continuera sans avoir de plan d’action clair face à la crise économique naissante qu’elle subit avec des négociations de réduction de salaire avec l’ensemble du personnel en attente d’approbation.

Tous les candidats avaient défendu l’urgence d’une élection en passant même par la question économique. Après la présentation des signatures, les choses étaient plus que claires, ce qui ne satisfaisait pas du tout certains politiciens qui voient le club comme une formidable machine politique dont ils peuvent profiter. Laporta semble ne pas vouloir s’y prêter.