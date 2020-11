La séléction espagnole ne termine pas le démarrage. Malgré le bon début de la Ligue des Nations Avec sept points sur neuf possibles, le mauvais second tour a fait perdre à l’équipe de Luis Enrique la première place au détriment de l’Allemagne, qu’elle doit gagner si elle veut être en phase finale. La vérité est que l’équipe nationale a sauté une génération de joueurs, Il est passé des Ramos (34 ans), Busquets (32) et compagnie aux Dani Olmo (22), Fabián Ruiz (24) ou Ferran Torres (20).

Il y a de nombreux joueurs âgés de 24-25 à 30 ans qui étaient importants dans les rangs juniors et qui sont tombés à l’écart pour différentes raisons. Certains d’entre eux aiment Montoya, Bojan, Muniain, Isco, Bartra, Illarramendi, Sarabia, Tello et Rodrigo ont été champions d’Europe des moins de 21 ans au Danemark en 2011 et en Israël en 2013. Cette génération a obtenu un score dans la catégorie des moins de 21 ans, mais très peu comptent sur l’importance attendue dans la sélection.

Dans ce groupe pourrait également entrer Koke Résurrection, Champion d’Europe des moins de 21 ans en Israël 2013. Milieu de terrain de l’Atlético de Madrid Il est revenu en équipe nationale lors de cet appel mais n’a pas le rôle important qu’il semblait avoir, d’autant plus compte tenu de la grande performance qu’il offre dans son club où il est un élément fondamental du programme Cholo depuis plusieurs saisons.

bien qu’ils ne soient pas les seuls les joueurs qui visaient haut dans les catégories inférieures et qui ne comptent plus pour l’entraîneur. C’est le cas de Jonny, Campaña, Bernat, Denis Suárez, Óliver Torres, Saúl, Suso, Deulofeu, Jesé, Fornals, Williams, Samu Castillejo ou Odriozola. Les 13 étaient des footballeurs très prometteurs, clés dans les catégories inférieures de l’équipe nationale et qui étaient appelés à être importants dans l’absolu mais sont restés à l’écart.

Luis Enrique prend Saúl

Tous jouent dans une équipe des quatre ligues majeures (Premier, Liga, Serie A et Ligue 1), et bien que certains aiment Saúl, Williams, Fornals, Campaña, Bartra ou Muniain sont des partants incontestés dans leurs équipes respectives, n’ont pas de lacunes dans la sélection. Luis Enrique parie sur le plus jeune, comme Ferran ou Ansu Fati pensant à l’avenir, sautant ainsi plusieurs générations lors du relais par rapport à ceux qui étaient dans la Coupe du monde 2018 où l’Espagne n’a pas eu un bon championnat.