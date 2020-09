Le monde des téléspectateurs de la NFL a perdu son esprit collectif au cours des dernières minutes du match Broncos-Titans de lundi soir, et il l’a fait avec raison. Alors que le Tennessee conduisait et reculait d’un point, l’entraîneur de Denver, Vic Fangio, a laissé les Titans traire le chrono jusqu’à 20 secondes sans utiliser aucun de ses trois temps morts. Le botteur Stephen Gostkowski a scellé une victoire 16-14 avec un panier de 25 verges.

Pourtant, un panier aussi court était aussi loin d’être une valeur sûre que dans le football professionnel, ce qui explique en partie pourquoi Fangio a défié la logique de gestion de l’horloge dans les dernières minutes.

Gostkowski, l’ancien botteur de la Nouvelle-Angleterre qui a signé avec le Tennessee en tant qu’agent libre plus tôt ce mois-ci pour résoudre les problèmes de l’équipe au poste, avait le pire match de sa carrière. Le vétéran de 15 ans de la NFL avait raté trois buts et un point supplémentaire.

“Leur botteur de champ avait manifestement eu ses problèmes, donc je ne voulais pas étendre le lecteur là où ils pourraient se rapprocher”, a déclaré Fangio après le match (via l’Associated Press) lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait utilisé aucun des ses trois temps morts pour arrêter le chronomètre et préserver le temps de l’autre côté du lecteur des Titans.

Fangio a ensuite expliqué qu’il aurait utilisé une paire de temps morts en fin de course une fois que les Broncos avaient atteint la zone rouge, mais les Titans ont arrêté le chronomètre pour lui avec une course qui est sortie des limites et une passe incomplète.

Cette incomplétion était notable, car il s’agissait d’une passe de Ryan Tannehill à AJ Brown dans la zone des buts. D’une certaine manière, cela justifiait la pensée de Fangio, car un appel de jeu aussi agressif dans ce scénario montrait clairement que les Titans ne voulaient pas mettre le jeu sur les pieds froids de Gostkowski.

L’entraîneur du Tennessee, Mike Vrabel, a déclaré qu’il ne doutait pas de Gostkowski lorsqu’il a envoyé le botteur sur le terrain pour tenter le vainqueur du match, ajoutant: “et (les Broncos) l’ont fait, évidemment, parce qu’ils n’utilisaient pas leurs temps morts et qu’ils faisaient des banques. sur lui disparu. “

La foi de Vrabel a été récompensée.

“Je viens juste d’arriver et de venir ici et de jouer comme ça? Pour que les gars me soutiennent encore et aient toujours mon dos, c’était plutôt bien”, a déclaré Gostkowski. “C’est ce qui est cool avec les sports d’équipe – vous gagnez et perdez en équipe. Une position comme la mienne, tout le monde voit quand vous vous trompez.

“C’est pourquoi j’étais reconnaissant de l’opportunité à la fin, parce que les gars méritaient la victoire. Nous sommes tous des pros ici. Nous avons tous eu nos jours. Mais la position des coups de pied, vous manquez quelques coups de pied, la caméra suit vous autour, ils parlent de vous tout le temps, ils vous surveillent. Cela peut arriver à un endroit isolé. Mais vous devez garder la tête haute et continuer. “