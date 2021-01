Javier Ontiveros a fait le tour du monde pour une célébration émouvante du but gagnant du Huesca contre Alavés. Le jeune footballeur de Malaga s’est effondré lors de la célébration du but et a fondu en larmes en le dédiant à sa grand-mère, qui à l’époque était admise à l’hôpital pour coronavirus. Cela s’est produit le 12 décembre et, malheureusement, au cours des dernières heures, on sait que la grand-mère extrême a perdu la vie à cause de Covid-19.

Le coronavirus continue de faire des victimes dans notre pays à un rythme terrible, et cette fois le malheur a été ressenti dans la famille de Ontiveros, un footballeur qui appartient à Villarreal mais qui joue cette saison en prêt à Huesca, où il est une pièce importante pour Míchel. Un grand but de sa part a conduit à la dernière victoire de l’équipe de Huesca contre Alavés, un match qui a été marqué par sa célébration émouvante. Ontiveros a enlevé l’un de ses protège-tibias pour se souvenir et encourager sa grand-mère, qui était à l’hôpital. “Je t’aime! Je t’aime!”, hurla-t-il en célébrant le but.

“J’ai besoin d’elle et je l’aime beaucoup”

Après la rencontre lors de l’entretien au pied du terrain, le jeune homme de Marbella a expliqué en larmes cette fête émouvante: «La dédicace est pour ma grand-mère qui est à l’hôpital avec le coronavirus. J’espère que ça se passera bien le plus vite possible, car j’en ai besoin et je l’aime beaucoup ». Je ne pouvais pas arrêter de pleurer Ontiveros, qui a malheureusement vu comment dans les dernières heures son Grand-mère Natividad est décédée du coronavirus.

La nouvelle que personne ne voulait donner a été annoncée via ses canaux officiels par le club dans lequel Ontiveros a commencé à être footballeur, le Vázquez culturel de sa ville natale de Marbella, et a ensuite été confirmé par Huesca, qui a également transmis ses condoléances à la famille: “De SD Huesca, nous tenons à transmettre nos plus sincères condoléances à notre joueur Javi Ontiveros et à sa famille pour la mort de sa grand-mère” .