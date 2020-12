Unionistas est le chef du sous-groupe A du groupe 1 de Segunda B, devant le puissant Deportivo de La Coruña, récemment libéré de Segunda. Précisément, l’équipe galicienne a été la seule à avoir réussi à vaincre les Salamans, qui cumulent quatre victoires consécutives, la dernière contre son rival local, le Salamanca CF.

Lorsque 2020 a été allumé, Hernán López réfléchissait aux possibilités de prendre le vol de Barakaldo. Sa première expérience en tant qu’entraîneur en dehors des Asturies l’avait conduit à un Second B classique dans les heures creuses, affecté par une réduction drastique du budget et il flirtait avec des positions de relégation après plusieurs saisons situées dans la partie supérieure de la soi-disant “Groupe basque”.

Ce n’était pas facile, mais il l’a poursuivi jusqu’à ce que le covid lui ordonne de s’arrêter. Maintenant, il est sur le point de clôturer l’année avec le sourire. Recrutée par le jeune projet Unionistas, né des braises de la ville historique de Salamanque, l’équipe de Hernán a atteint les vacances de Noël en tant que chef de son sous-groupe et prête à discuter de la suprématie de clubs aussi puissants que le Deportivo.

Hernán a depuis longtemps cessé d’être juste le frère de Michu. Il a gagné le respect du monde du football avec ses quatre saisons à Langreo (2015-2019), qu’il a promu et maintenu avec solvabilité en Second B, réussissant même à se qualifier pour la Copa del Rey.

Une fois l’étape du Barça terminée, l’opportunité du Barakaldo s’est présentée pour l’Espagnol. En théorie, l’un des clubs puissants du deuxième groupe du deuxième B.En pratique, un défi majeur en raison de la situation de l’entité biscayenne, frappée à l’été 2019 par une pénalité de sécurité sociale de 1,1 million d’euros. La campagne connaît un moment critique entre décembre et février: six défaites consécutives qui placent les Gualdinegros en position de relégation.

Avec une telle séquence, il est normal que l’entraîneur soit renvoyé. Mais ce n’était pas le cas de Hernán. «Je ne me suis pas senti interrogé. Un nouveau président est entré, Jesús María Isusi, nous avons eu une réunion et nous nous sommes mis d’accord sur tout. Il a misé sur moi, m’a donné la liberté et m’a laissé changer huit joueurs », explique l’entraîneur.

Parmi les joueurs arrivés figuraient les Asturiens Diego Cervero, Álex Barrera et Jairo Cárcaba, qui a rejoint Héctor Nespral, grièvement blessé juste avant la série de défaites. L’équipe a radicalement changé, bien que les résultats aient été lents. Cervero a beaucoup à voir avec la résurrection de Barakaldo, marquant six buts en six matches, dont un triplé lors d’un match à Zubieta contre le Real B (2-4). Mais les joueurs asturiens ont non seulement amélioré leurs performances sportives, mais, explique Hernán, “ils ont transmis un changement de mentalité lorsque les gens étaient de mauvaise humeur et ils étaient un exemple d’engagement et de professionnalisme”.

Malgré le retour, Barakaldo et Hernán se sont séparés. Le club a décidé de se resserrer encore plus et de miser sur une figure unique d’entraîneur et directeur sportif, l’ancien footballeur de l’Athletic Aitor Larrazabal. Les joueurs, des gens bon marché de la maison et de l’environnement. En ce moment, l’équipe est en bas et, comme un choc, a décidé hier de retirer Larrazábal du banc (il continuera en tant que directeur sportif) et de laisser l’équipe entre les mains de Germán Beltrán.

Au milieu de la paralysie engendrée par la pandémie, il ne semblait pas être le meilleur moment pour trouver un logement dans le football professionnel. Cependant, l’arrivée de Diego Hernán Sanz à la direction sportive des Unionistas lui a ouvert une autre porte. “C’est un footballeur qui avait été un représentant et qui nous avait aidés à amener des joueurs à Langreo, une personne normale et sensée qui me connaît et qui facilite tout.”

Salamanque vit un bicephaly. L’Unionistas de Salamanca CF est née il y a sept ans “en hommage à la disparue Unión Deportiva Salamanca”. Et pour ne laisser aucune place au doute, ses statuts stipulent que l’Unionistas CF “jure une fidélité éternelle au club UDS, et n’essaye pas, et ne le fera jamais, de se faire passer pour ou de se faire passer pour lui, ni de se considérer comme un représentant ou un héritier dudit club” . Salamanca CF joue également dans la ville de Salamanca, qui, sous la propriété du mexicain Manuel Lovato, utilise un bouclier similaire à celui de la société éteinte et joue à El Helmántico. Le rival local a été la dernière victime des Unionistas (1-0).

«Le club est dans un moment de croissance, il y a beaucoup de joie. Nous sommes très heureux pour cela, en plus, bien sûr, pour les résultats. Le club a été créé dans la dernière catégorie pour que les garçons de la carrière puissent jouer et 7 ans plus tard, il rêve de football professionnel », raconte Hernán, qui a emmené Héctor Nespral avec lui. Cette saison, sans pouvoir entrer dans le nouveau domaine construit par la Mairie, ils ont atteint 2 500 membres.

Hernán est réaliste: “Nous sommes le dernier ou l’avant-dernier budget du groupe … Dépor, Pontevedra ou Racing de Ferrol devraient obtenir beaucoup de points de notre part, mais nous sommes là et nous allons essayer”. Contre le Deportivo est venu sa seule défaite du cours. Sa carrière a fait un bond en avant, mais il préfère ne pas penser à long terme, «on sait déjà à quel point la carrière d’entraîneur est volatile, j’essaye de profiter de chaque instant.

Je suis dans un club qui n’a rien fait d’autre que des promotions et qui a le plafond le plus éloigné de Segunda B, la façon de grandir passe par la promotion au club. Sur le plan personnel, l’année est spectaculaire, car Salamanque a tout, elle est proche et nos parents peuvent aller voir leur petit-fils … le seul problème c’est qu’il fait trop froid, et ils nous disent que ça n’a pas encore commencé ».