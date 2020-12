Malgré les bons résultats qu’il a obtenus chez Renault cette saison, Daniel Ricciardo il sera difficile de faire correspondre ceux de Carlos Sainz chez McLaren. Le Madrilène a dépassé les attentes comme le reconnaît l’équipe britannique et sa relation avec Lando Norris Cela a été très positif pour l’équipe. Étonnamment, Ricciardo n’a pas placé Carlos Sainz parmi ceux qui ont été pour lui les meilleurs pilotes de la saison.

Faisant le bilan de la saison 2020, l’Australien a mis Lewis Hamilton au sommet: “M. Consistent en haut du podium. La cohérence qu’il faut pour pouvoir le faire, et les quelques erreurs aussi, il va très bien et c’est vraiment ce qui sépare le bien du grand dans ce sport».

Sur le podcast ‘In the Fast Lane’, Daniel Ricciardo a également souligné le bon travail de Verstappen: «Ensuite, vous allez chez Red Bull. Évidemment Max aussi, Max est toujours là. Donc ça doit être avec nous dessus». «Il a définitivement fait un grand pas en avant dans son développement jusqu’en 2016 puis en 2017. J’avais aussi l’impression que les nouvelles voitures que nous avons passées à des pneus plus gros et tout ça en 2017, j’avais l’impression d’avoir plus d’adhérence qui l’aidait ou lui convenait aussi. alors j’ai senti qu’il allait déjà très bien et que ces voitures étaient plus pour lui aussi », a-t-il ajouté.

Le pilote de 31 années Il n’a pas hésité à se mettre sur le podium: «Probablement moi, après tout ça! Il est difficile de ne pas se choisir, mais il est également difficile de se choisir soi-même … Mais vous savez que je le dirais de cette façon, cela me placerait, Max et Lewis dans le top 3. Je me déroberais à ceux d’avant. »

Carlos Sainz, hors du top 5 de Ricciardo

N’étendant même pas cette liste de pilotes à cinq, Daniel Ricciardo a inclus Carlos Sainz. Quant à savoir qui sera le coéquipier de Madrid la saison prochaine chez Ferrari, il a souligné: «Quant à la vitesse, Charles Leclerc est certes là, mais parfois il fait encore quelques erreurs».

“Pour une saison complète, Je pourrais choisir Pierre Gasly. Charles a plus, mais si vous passez en revue 2020 … Bref, je choisis Leclerc. Je mets Charles quatrième et vous saurez déjà qui est mon cinquième élu: Gasly“, Il ajouta.

Ricciardo Cela a également béni la saison pour Russell, qui a remporté la victoire au Grand Prix de Sakhir où il a remplacé Hamilton chez Mercedes après son positif pour le coronavirus: «Il est difficile de connaître leur potentiel et leur talent jusqu’à ce qu’ils approchent de l’avant de la grille, non juste pour voir s’ils sont assez rapides mais aussi s’ils peuvent supporter la pression d’être à l’avant. George n’avait pas besoin de décrocher la pole à Bahreïn pour montrer qu’il avait le talent, mais il est venu de très près».

“Je pense que le plus impressionnant pour lui a été de prendre un bon départ, de prendre la tête et de contrôler une grande partie de la course.. C’est là qu’il a vraiment gagné ses galons. Cela a montré que oui, la voiture est incroyable et tout ça, mais cela a montré qu’elle est certainement authentique. C’est l’un de ces jeunes qui, je pense maintenant, a fait ses preuves», Il s’est terminé.

Les comparaisons entre Carlos Sainz et Ricciardo

Bien que Daniel Ricciardo ne veuille pas en entendre parler Sainz, McLaren n’oubliera pas facilement le Madrid: “Daniel n’est pas Carlos, sa relation avec Lando sera différente. La chose la plus importante dans. Mon opinion est que Nous devons préserver les conditions qui ont permis cet énorme niveau de collaboration entre Carlos et Lando. Nous devons être ouverts pour maintenir ces normes. Lando a montré que ses conditions étaient un pilote «de premier ordre» et en 2021, nous aurons une formation très compétitive et passionnante », a déclaré Andrea Stella, responsable de la performance de l’équipe britannique.

Chez McLaren, comme à Toro Rosso, Ricciardo correspondra à nouveau à James Key. «C’est un excellent pilote et il a accumulé beaucoup d’expérience et de connaissances depuis que j’ai travaillé avec lui, je l’imagine plusieurs pas à partir de là. C’est un vainqueur éprouvé et quelqu’un qui peut se mesurer aux meilleurs pilotes. Il est facile de s’entendre avec lui, mais il est également concentré pour avoir un effet positif. Il sera une grande référence pour nous et, avec Lando, nous aurons l’une des formations les plus solides de la grille », a déclaré à son propos le directeur technique de l’équipe britannique.

Comme Carlos Sainz, Ricciardo était une option pour Ferrari

Peut-être que l’Australien est blessé avec Carlos Sainz parce que Ferrari a fini par opter pour le Madrid et non pour lui en remplacement de Vettel. “Nous étions en contact jusqu’au moment où Sainz a été annoncé, donc je ne peux pas nier que Ferrari était une option.. Cependant, le résultat est différent. Je ne sais pas pourquoi et je n’ai pas vraiment pris la peine de savoir pourquoi cela ne s’est finalement pas produit.», A avoué Daniel Ricciardo interrogé à ce sujet.