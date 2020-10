Image de balise Karla Torrijos

Jesús Angulo, milieu de terrain de Chivas, a assuré que bien que son équipe ait rendu difficile l’obtention d’une passe directe pour le groupe du tournoi des Gardiens 2020, après avoir perdu 2-0 contre Cruz Azul dimanche dernier, son objectif n’est pas de passer au tour suivant grâce au repêchage, pour lequel ils chercheront à remporter à tout prix les derniers duels de la phase régulière, contre Pumas et Monterrey, pour se placer aux premières places.

«Personnellement et en tant que groupe, nous avons tous la même pensée de nous qualifier parmi les premiers, entrer en éliminatoires n’est pas l’un de nos objectifs.

Il reste deux matchs qui vont être très importants, auxquels nous pouvons ajouter et qui nous aideront à atteindre notre objectif. Ce sont des matchs compliqués, mais nous savons que nous devons viser les trois points. Pumas a été une équipe très régulière, ils ont bien fait les choses, mais nous avons aussi une très bonne équipe qui peut aller se battre n’importe où, chaque joueur fera de son mieux pour obtenir un résultat positif, a-t-il déclaré hier lors d’une conférence de presse. virtuel.

De même, il a minimisé les commentaires négatifs que le Flock a reçus après la défaite contre La Maquina, et a indiqué que chaque joueur devrait être autocritique et analyser sa propre performance.

«Tout le monde a son point de vue, même si dans le classique contre Atlas nous avons joué un grand match, contre Cruz Azul nous manquions un peu, nous devons être autocritiques et réaliser ce dont nous avons besoin pour donner un match comme celui que nous avons fait contre le rouge et noir ou mieux.

Ce que nous avons réalisé dans le dernier match et que nous n’avons pas réalisé dans celui-ci, passe par l’esprit de chaque joueur, nous devons continuer avec ce que nous avons bien fait et ainsi aider l’équipe. Personnellement, je pense que nous manquions de l’intensité que nous avions montrée, peut-être nous avons-nous manqué d’avoir plus de personnalité, mais il est important de continuer à travailler pendant la semaine et de le montrer au prochain match, a-t-il déclaré.