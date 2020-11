Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mardi 24 novembre 2020, p. a12

À la fin du match, Jackie Nava avait l’air d’une enfant heureuse. Agile et souriant, il a remercié dans les deux coins du ring, étreint presque tendrement son adversaire et a célébré avec de petits sauts. N’importe qui serait euphorique avec la victoire. Mais le combattant de Tijuana avait l’impression que la boxe la libérait de l’amertume des derniers temps.

Il n’y avait personne, mais dans mon esprit, j’imaginais le forum télévisé plein de public, dit Nava avec amusement; «Un tour, je pensais à une de mes filles; la suivante dans mon autre fille et ainsi de suite jusqu’à la fin ».

À l’âge de 40 ans, Jackie a vaincu une rivale difficile, Marisol Corona, avec vigueur et habileté, qui a commencé agressif et avec des flyers que si elle réussissait à se connecter, dit celui de Tijuana, ils la renverseraient sans aucun doute. Mais la princesse aztèque était un prodige avec la taille, les mouvements agiles de la tête et des jambes qui en faisaient une cible impossible.

Pendant la préparation, Jackie a connu des moments très difficiles dans sa vie personnelle. Mario, son mari et membre de l’équipe, est tombé malade du Covid-19 et s’est aggravé dans la pneumonie. Ce furent des jours de grande angoisse. S’entraîner dans ces conditions était un véritable exploit. C’est pourquoi il était heureux dans le combat, ajoute-t-il; c’était comme si la boxe me libérait, j’étais très contente de mon travail.

Jackie traverse un moment de profonde réflexion sur l’avenir. Il sait qu’il est dans la dernière partie de sa carrière et analyse très bien chaque étape. L’exigence est déjà trop chère pour une femme mûre avec deux petites filles.

Je ne peux plus me consacrer à la boxe à plein temps, acceptez; mon temps ne m’appartient plus, je dois prendre soin de ma famille et la formation est trop de sacrifice. Ce sont mes derniers combats, mais pas parce que je ne peux plus, mais parce qu’arriver comme je l’ai fait samedi nécessite une livraison que je ne peux plus supporter.

Récemment, la nouvelle championne des poids coq WBC Yuliahn Cobrita Luna a admis qu’elle était ravie d’exposer sa ceinture à Jackie, qu’elle admirait depuis qu’elle a commencé la boxe. L’offre peut être intéressante, mais la princesse aztèque doit calculer en termes financiers ses derniers combats.

C’est triste que les derniers combats soient ceux qui m’ont le moins payé, admet-il; La crise qui a provoqué la pandémie nous a frappés très durement. Je gagne moins de la moitié de ce qu’ils me payaient, juste au moment où je devrais encaisser les sacs les plus juteux de ma carrière.

Ce qui a cessé de l’attirer, c’est un combat contre la vétéran Mariana Juárez. Avant, il semblait intéressant d’affronter l’une des pionnières de la boxe féminine au Mexique, en plus, elle était la championne des poids coq; en le perdant, le désir a également disparu.

Je suis honnête, je n’ai pas aimé la réaction de Mariana quand elle a perdu contre Yuliahn, explique Nava; Il avait l’air mal avec cette attitude antisportive. Vous ne pouvez pas être un combattant expérimenté et réagir de manière enfantine. Cela a également affecté mon intérêt.