Au-delà des titres, Herrera n’a laissé aucun héritage à l’Amérique: Adrián Chávez

Image de balise Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mercredi 23 décembre 2020, p. a11

Adrián Chávez, ancien gardien de but du club américain, a applaudi la cessation de Miguel Herrera en tant qu’entraîneur des Eagles, car il considérait que son cycle était déjà terminé et indiquait que l’équipe avait besoin d’un technicien qui restaure la mystique et insuffle aux joueurs l’esprit gagnant.

Il a souligné que dans plusieurs matchs, en particulier le tournoi des Guardians 2020, l’équipe Coapa laissait beaucoup à désirer en termes de performances, car parfois ni tête ni tête n’étaient vues et nous ne savions pas vraiment à quoi ils jouaient.

L’ancien gardien a également souligné que la séquence de défaites de l’équipe Azulcrema au semestre précédent «n’était pas seulement la responsabilité de Miguel. S’il est vrai que les joueurs suivent les ordres donnés par l’entraîneur, leur obligation est de bien faire leur travail sur le terrain, et dans ce cas, beaucoup ont arrêté de faire des choses qui ont finalement nui à l’équipe, donc il me semble que Outre le Piojo, il devrait y avoir plusieurs footballeurs qui n’ont pas performé comme prévu ».

De même, il a indiqué qu’au-delà des championnats, Herrera n’a laissé aucun héritage et n’a pas fait de grandes contributions à l’équipe.De plus, sa conduite n’a pas été un bon exemple pour les joueurs ou pour les fans.

Chávez a estimé que l’Amérique avait besoin d’un entraîneur performant, qui restaure la mystique et sent les couleurs du maillot, insuffle aux joueurs l’esprit de victoire requis dans l’institution et leur fait comprendre où ils en sont.

Après le limogeage de Piojo, différents noms ont été mélangés pour occuper le banc azulcrema, comme ceux de Matías Almeyda, Antonio Mohamed et même celui de l’ancien entraîneur de l’équipe nationale Juan Carlos Osorio; cependant, pour l’ancien gardien de but, «ni l’un ni l’autre n’est une bonne option. Pavel Pardo n’est pas venu non plus en tant que directeur sportif.

Les promoteurs veulent faire une mise à mort en les proposant, mais je ne les vois pas là-bas, leurs styles ne correspondent pas aux exigences du club et ils n’ont pas les mérites nécessaires pour être dans l’institution.

En revanche, Ante Razov, assistant technique du Los Angeles FC, a attaqué hier le gardien américain Guillermo Ochoa et a évoqué la récente altercation dans laquelle il a joué avec Herrera en demi-finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

«(Atuesta) a été renversé, il était au sol, le jeu a continué ailleurs et le gardien a attendu pour que l’arbitre ne le voie pas s’approcher de notre homme, et je suis sûr qu’il ne lui a pas demandé son adresse pour lui envoyer une carte de Noël … Et il se tire les cheveux, notre joueur essaie de se lever et ce type (Ochoa), que personne n’a touché, a prétendu avoir été abattu avec un fusil de calibre 50 », a déclaré Razov sur le podcast de l’armée de Sam.

En ce qui concerne l’incident avec El Piojo, il a déclaré: «À la mi-temps, sur le chemin des vestiaires, nos gens étaient bouleversés, il y avait des discussions entre les joueurs, tous parlaient de déchets, et d’un moment à l’autre, Herrera a ses bras autour de moi et dit ‘nous sommes jouer du bon football », et je pense,« d’où diable cela vient-il? », j’ai répondu:« Pensez-vous que ce que votre gardien a fait, c’est jouer au football?, en touchant les joueurs derrière la tête.

«C’est à ce moment-là que son attitude a changé assez rapidement et il a commencé à me tirer les cheveux, j’ai dit ‘ne me touchez pas’ et il m’a frappé deux fois plus au visage jusqu’à ce que je puisse tirer mon bras et le séparer, c’est là que tout s’est terminé.