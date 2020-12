Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mardi 15 décembre 2020, p. a12

Lourdes Juárez, la nouvelle championne du monde des super poids mouches par la WBC, a vu la souffrance de l’ancien monarque vaincu, Lupita Martínez, dans un coin du ring. Il l’a battue samedi avec une performance surprenante non seulement pour le défenseur de la ceinture, mais même pour son promoteur qui doutait de sa capacité à battre un combattant avec des victoires incontestables. Little Lulu l’a fait et avec solvabilité.

Quand j’ai vu mon rival pleurer parce qu’il savait qu’il avait remporté le championnat, j’ai imaginé ce qu’il ressentait à ce moment-là, raconte Lourdes, toujours sans assimiler son nouveau statut de championne; Je ne me sens pas moche, car il faut mettre les batteries et se relever de la défaite, c’est notre métier. Je comprends qu’elle a vécu son championnat comme l’héritage de sa famille, mais je suis aussi une mère et personne ne sait ce que nous vivons dans nos maisons au jour le jour.

La sœur cadette de Mariana Barby Juárez, pionnière de la boxe féminine au Mexique, a débuté tardivement dans ce métier, motivée par la carrière exceptionnelle de la figure familiale. La comparaison inévitable ne le dérangeait jamais, mais parfois il ne comprenait pas que ses efforts et son courage pour monter sur un ring n’étaient pas reconnus. Elle l’a fait et pas la célèbre sœur aînée.

«Bien qu’étant la sœur de Barby, j’ai dû attendre longtemps pour avoir une opportunité de concourir pour ce championnat», précise Lourdes; «En fait, comme ils n’ont pas rempli mon mandat de poids mouche, j’ai cherché une division. Cependant, cela ne m’a jamais dérangé qu’ils insistent sur le fait que je suis la sœur de Barby, c’est la réalité, mais maintenant je suis Lourdes Juárez, la championne du monde ».

Peut-être que ces doutes étaient ce qu’ils considéraient comme une tâche compliquée selon laquelle Lulú pourrait détrôner Lupita Martínez, avec cinq défenses réussies contre des challengers de grande réputation. Ils ont essayé de prendre la ceinture d’anciens monarques tels que Kika Chávez, Yuliahn Luna (aujourd’hui monarque coq) et Irma García, mais le champion les a arrêtés avec le courage de quelqu’un qui défend un héritage familial.

Lourdes a émergé comme une petite tornade, agressive et irréductible dans sa capacité à se déplacer latéralement pour ne pas laisser la plus grande portée de sa rivale la blesser. Le monarque de l’époque ne pouvait jamais la maîtriser et le désespoir lui fit oublier toute stratégie et boxe prévues.

J’ai travaillé dur pour lutter contre mon style, explique-t-il; C’est une boxe que j’ai essayé de polir, de ne jamais céder et de prendre la rivale derrière moi, mais sans lui permettre de se sentir à l’aise avec sa portée. Bien sûr, quand je me sentais fort, je me plantais pour lancer des coups.

À la fin du combat, Lourdes savait qu’elle avait gagné. Il était averti par la confiance avec laquelle il combattait et le désespoir des coups de Martinez, mais surtout le visage affligé de son adversaire.

Les émotions ne sont pas cachées par le visage, dit Juárez; «J’ai vu Lupita et je l’ai vue désemparée, avec ce désespoir qu’elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Son visage me l’a dit. “