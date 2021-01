Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 19 janvier 2021, p. a10

Les bonnes performances que l’attaquant mexicain Hirving Chucky Lozano a eues lors des récentes rencontres de son équipe, Naples, de la Ligue italienne, montrent qu’il est un joueur qui a déjà mûri et qui a enfin réalisé où il en est, a estimé le spectateur. de talents Ángel Coca González.

Dimanche dernier, l’attaquant tricolore a contribué avec un but lors de la victoire 6-0 que l’équipe napolitaine a donnée à la Fiorentina dans un match correspondant à la Serie A. De plus, mercredi, il a contribué un score et une aide dans la victoire 3-2. contre Empoli, de la deuxième division, avec lequel son équipe a obtenu un ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie.

Avec les deux cibles, l’ancien membre de Pachuca a atteint 10 dans toutes les compétitions auxquelles Naples participe au cours de cette saison et reste le meilleur buteur de son équipe.

Pour Coca González, qui à l’époque donnait à Lozano l’opportunité de rejoindre les forces de base de Tuzos, cette bonne séquence «reflète que Chucky est déjà beaucoup plus à l’aise dans son équipe et avec son entraîneur (Gennaro Gattuso), avec qui il a eu quelques problèmes au début de son mandat, mais cela a déjà été oublié et aujourd’hui il est prêt à briller dans le football européen ».

Il a souligné que l’équipe nationale a également certaines caractéristiques qu’il doit exploiter à 100% et d’autres qu’il doit apprendre à contrôler afin de continuer à se démarquer dans son équipe.

C’est un garçon qui a réussi, avec une mentalité gagnante; il veut toujours se démarquer et c’est ce sur quoi il doit se concentrer; vous devez continuer à travailler et faire de votre mieux. C’est un peu difficile, car il a un caractère fort et n’est pas très stable, ces attitudes ne lui conviennent pas et il doit les contrôler. Personne ne se bat avec un bon joueur, et si cet entraîneur est intelligent et sait comment le gérer, il peut en tirer beaucoup, a-t-il déclaré.

Il a expliqué que Chucky est “ très explosif et cela l’a beaucoup blessé à certaines occasions, mais il semble qu’il a déjà compris qu’il ne peut pas se battre avec les entraîneurs, car il ne les battra jamais, je pense qu’il a déjà réalisé qu’il est aux dépens des techniciens et non l’inverse, il doit faire ce qu’ils lui disent et non ce qu’il veut.

Vous constatez un changement d’attitude, vous pensez déjà un peu plus aux choses et aux conséquences de vos actions et je sais que vous continuerez à triompher, bien sûr, tant que vous vous comporterez à la hauteur d’un acteur international.

De même, le découvreur de Cuauhtémoc Blanco a estimé que cette saison est clé pour Lozano, car il doit déjà consolider. En ce moment, il est à son meilleur, il est plus concentré, plus mature, parlant footballistique. Il a 25 ans et est sur le point d’atteindre le sommet de sa carrière; S’il réussit très bien ce tournoi, il pourrait avoir l’opportunité de rejoindre une équipe de rang supérieur, mais il doit continuer sur cette bonne séquence, j’espère qu’il y parviendra, car c’est un jeune homme avec de nombreuses conditions.

En ce sens, Coca González a déclaré qu’en fonction de ses caractéristiques physiques et de ses compétences sur le terrain, Chucky pourrait émigrer dans les ligues d’Espagne, de France ou d’Allemagne, et pourrait même atteindre des équipes de plus haut niveau dans le football italien. , comme la Juventus à Turin ou l’Inter à Milan.

Si Lozano fait vraiment un effort et fait bien les choses cette année, il pourrait y avoir des équipes espagnoles, comme Barcelone, qui amènent généralement des joueurs avec leurs caractéristiques, ou peut-être un club français ou allemand. Certainement pas en Angleterre, ils le battraient beaucoup là-bas, c’est un football un peu plus physique, avec des joueurs de plus en plus grands, a-t-il déclaré.

En revanche, il a regretté que certains anciens coéquipiers du Chucky Lozano à Pachuca ne jouent pas un bon rôle dans le football européen, comme Érick Gutiérrez, qui joue actuellement pour le PSV Eindhoven aux Pays-Bas, bien que lors des derniers matchs, il ne soit allé qu’au bancaire.