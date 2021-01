Dans cette pandémie, les boxeurs doivent toujours être prêts à se battre: Kika Chávez

▲ L’ancien champion Kika Chávez se bat contre la montre après presque deux ans d’absence de boxe.Photo Jam Media

Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mardi 12 janvier 2021, p. a12

Yéssica Kika Chávez, ancienne championne du monde des poids mouches et prétendante au titre des super mouches, se bat contre la montre. En décembre dernier, son retour à la boxe a été annulé, après presque deux ans sans combats. Un événement de plus en plus courant dans une entreprise touchée par la pandémie de coronavirus. Les perspectives de travail dans la boxe aujourd’hui peuvent être très instables et précaires.

Avant, nous avions une marge de temps allant jusqu’à trois mois pour préparer un combat, se souvient Kika; mais aujourd’hui c’est comme dans la boxe d’antan, à tout moment ils étaient appelés à monter sur le ring. Nous sommes les mêmes, prêts à nous battre lorsque l’occasion se présente.

L’ancienne championne affronte la crise de la boxe en raison de la pandémie de tempérance, surtout avec patience car elle est convaincue que ce scénario restera encore dans l’immédiat. Mais il s’inquiète toujours du passage du temps à 32 ans.

Le pire ennemi d’un athlète est le temps, expose-t-il; l’absence d’activité et le passage de jours sans combats affectent le syndicat. Cela m’a gravement endommagé.

Kika ne veut pas gaspiller les dernières années où elle peut offrir de grands moments en tant que boxeuse. En même temps, avec un naturel irrésistible, il pense à cette étape comme le début d’un inéluctable déclin sportif.

À cet âge, nous, les athlètes, commençons à décliner, souligne-t-il; Je ne peux pas me permettre de gaspiller ces années. Nous devons nous adapter aux difficultés du moment et poursuivre nos projets même si le temps dans lequel nous vivons est si compliqué, explique-t-il.

Sans contrat avec une société de promotion, Kika négocie elle-même ses prochains projets. Parmi eux, profitez de son statut d’ancienne championne pour défier l’actuelle championne des super poids mouches WBC, Lourdes Juárez.

Je suis une vétéran et elle est une nouvelle championne, nous sommes connus des fans, je crois que ces types de combinaisons peuvent aider à la boxe. Quelque chose dont nous qui sommes dévoués à cette entreprise avons tellement besoin, conclut-il.