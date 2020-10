Image de balise Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 27 octobre 2020, p. a10

L’exportation de plus en plus rare de footballeurs mexicains vers les ligues européennes montre que les tricolores n’ont toujours pas la capacité de jouer dans des tournois de haut niveau, a estimé le spectateur de talents Ángel Coca González, qui a souligné que cette situation est principalement due à le manque de travail dans les forces de base, ainsi que le grand nombre d’étrangers qui participent à notre concours.

Après la récente clôture des signatures dans les ligues du vieux continent, seuls trois joueurs mexicains ont réussi à être embauchés par des équipes de cette région: Gerardo Arteaga, qui faisait partie de Santos Laguna, a rejoint Genk, de Belgique, tandis qu’Eugenio Pizzuto, une fois membre de Pachuca, il a signé avec Lille, de France, et Alejandro Gómez, une équipe de jeunes de l’Atlas, a rejoint Boavista, du Portugal.

De même, il y a eu des cas de footballeurs tricolores qui sont déjà actifs en Europe, mais il a été spéculé qu’ils changeraient de club pour cette saison, comme Raúl Jiménez, qui travaille actuellement pour Wolverhampton, de la Premier League d’Angleterre; Hirving Chucky Lozano, qui joue pour Naples, d’Italie, et Jesús Tecatito Corona, de Porto, du Portugal; cependant, aucun ne pouvait signer avec une autre équipe de plus grande hiérarchie.

«Pour que plus de Mexicains jouent en Europe, deux choses sont nécessaires: premièrement, travailler comme il se doit dans les forces de base de chaque club, avec un ordre et un plan parfaitement élaborés; et deuxièmement, réduire le nombre d’étrangers, peut-être s’ils étaient d’une qualité exceptionnelle, ils seraient les bienvenus, mais ils sont tout de même très nombreux.

Si nous voulons avoir des joueurs de bon niveau, il doit y avoir plus de places pour les Mexicains dans notre propre ligue. Je ne sais pas pourquoi les managers et les propriétaires des clubs ne comprennent pas que s’ils ne couvrent pas les jeunes, il n’y aura plus de tricolore en Europe, et notre football ne grandira jamais vraiment, a commenté Coca González.

De même, il a souligné que dans peu de temps, il y aura moins de joueurs mexicains dans les ligues du vieux continent, car «les rares qui sont encore là sont déjà en voie de sortir, et beaucoup n’ont pas été en mesure d’atteindre des clubs plus grands, tels que Raúl Jiménez et Jesús Tecatito Corona. , que bien qu’ils aient eu de bonnes performances, il ne les a pas atteints depuis plus.

Jiménez a déjà 29 ans, il n’a plus que deux ou trois ans de sa vie de footballeur à un bon niveau, je pense que c’est pour cela que personne n’était intéressé à l’acheter. Ils ont dit que le Real Madrid et la Juventus voulaient le signer, mais qu’en vérité, je pensais que c’était impossible.

Il a souligné qu’un autre facteur qui empêche l’arrivée de plus de tricolore dans le football européen est «le manque de joueurs spécialistes à des postes spécifiques.

«C’est-à-dire que là-bas, ils recherchent des gardiens qui mesurent au-dessus de 1,90 ou 2 mètres, et ici nous ne les avons pas. S’ils ont besoin de centres, il n’y a que (César) Montes (de Monterrey), qui pourrait peut-être se démarquer, à partir de là, il n’y a personne, nous n’avons pas le niveau pour jouer en Europe.

Il n’y a pas non plus de bons centres attaquants, (José Juan) Macías (de Chivas) avait brillé, mais il s’estompe déjà. Actuellement, il n’y a pas de livre de pois chiches, personne ne fait la différence, et si vous ne travaillez pas dans ces postes, il sera très difficile d’atteindre les ligues importantes, a-t-il déclaré.

Le découvreur de footballeurs comme Cuauhtémoc Blanco et Chucky Lozano a également estimé que la ligue américaine (MLS) pourrait très bientôt devenir le rêve des joueurs mexicains, elle pourrait même déplacer le football européen, de par le confort qu’elle offre, ainsi que la proximité et la bon salaire, le tout sans trop souffrir. De plus, je crois qu’avec le temps ils nous dépasseront dans tous les aspects, ils sont plus organisés que nous, ici malheureusement il y a plus d’intérêts économiques que de sports.

Déception Jiménez

En revanche, Raúl Jiménez a exprimé sa frustration hier après que son équipe, Wolverhampton, ait perdu la victoire dans les dernières minutes du match de dimanche dernier contre Newcastle, qui s’est soldé par un nul 1-1.

C’est décevant de marquer, de combattre tout le match, de trouver un moyen de les briser, puis, sur un coup franc, vous êtes à égalité; C’est dur, mais il faut récupérer et réessayer la semaine prochaine, a déclaré l’attaquant mexicain, qui a inscrit le but avec lequel son équipe avait pris les devants au tableau de bord.

C’est une équipe qui était en forme, ils ne cherchaient pas, je pense, à gagner le match, donc c’était difficile de les briser. Au final, c’est dommage de concéder ce but sur un coup franc. Je pense que c’était son seul tir au but, mais nous devons nous concentrer et revenir, a-t-il ajouté dans une interview avec le portail Wolves.