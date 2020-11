Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mercredi 25 novembre 2020, p. a10

Giovani dos Santos, milieu de terrain pour l’Amérique, a minimisé la possibilité que Chivas aura ce mercredi avec près de six mille fans au stade Akron, lors du match aller des quarts de finale du tournoi des Guardianes 2020, et a assuré que malgré votre public manque, le plus important pour votre club est la santé de la population.

«La santé des gens, c’est avant tout, nous voulons que le public revienne le plus tôt possible, mais nous savons que nous sommes toujours dans une urgence sanitaire, et l’idéal est de continuer à prendre soin de nous. Je voudrais dire aux fans de continuer à nous soutenir depuis chez eux afin que les stades puissent rouvrir très bientôt.

«Il y aura environ six mille personnes qui seront dans le match demain (aujourd’hui), je ne sais pas à quel point cela affecte, mais ce sera une expérience différente de jouer une ligue avec peu de fans.

Normalement, un stade plein est un facteur important pour l’équipe locale, mais nous avons déjà l’habitude de jouer à huis clos, nous avons eu une très bonne saison sans notre public, et bien que nous les manquions et nous aurions aimé qu’ils nous soutiennent, nous comprenons la situation qui il traverse le pays et le monde, a déclaré hier le dépliant lors d’une conférence de presse virtuelle.

D’un autre côté, il a déclaré que son équipe est motivée pour remporter la série des quarts de finale contre Chivas; Cependant, il a reconnu que l’élimination de l’équipe rojiblanco ne garantira pas le titre aux Eagles.

«Nous savons que c’est un ‘classique’, ces jeux sont différents, avec une saveur très particulière et une motivation supplémentaire, mais le gagner en championnat ne nous garantit pas un championnat. Chez América, nous connaissons l’importance de gagner des titres et nous allons avec cette idée, la première étape sera de passer les quarts de finale et ensuite de penser aux prochains matchs », a-t-il commenté.

Il a également déclaré qu’il était en bonne condition physique pour être considéré par l’entraîneur Miguel Piojo Herrera pour ce match, après la blessure qu’il a subie lors de la dernière ligne droite de la phase régulière du tournoi des Gardiens 2020.

Je me sens très bien physiquement, si Miguel se caractérise par quelque chose, c’est en mettant les joueurs qu’il pense être meilleurs. Aujourd’hui rien n’est donné à aucun footballeur, et s’il me contemple c’est parce que j’ai très bien travaillé, je suis à cent pour cent. Je sais que nous allons commencer la ligue, qui est totalement différente du tournoi régulier, donc je suis très motivé et je veux sortir sur le terrain maintenant, ce sera un beau match, a-t-il déclaré.

Enfin, Giovani a carrément indiqué qu’il ne porterait jamais de chemise du club Guadalajara, car son père, Geraldo Francisco Dos Santos Zizinho, lui a inculqué le goût de la tenue azulcrema dans son enfance.

«Je suis fan de l’Amérique depuis mon plus jeune âge, depuis que mon père a joué ici, les matchs les plus spéciaux ont toujours été contre Chivas, que je rêvais de jouer et maintenant ils se réalisent, je les ai beaucoup appréciés.

En étant ici, vous réalisez l’ampleur de ces rencontres. Je suis un américaniste dans l’âme, si pour quelque chose je suis retourné au Mexique c’est parce que les portes de ce club étaient ouvertes et que j’aspire toujours à jouer pour cela, donc je ne pense pas que je porterais le maillot de l’adversaire, a-t-il déclaré.