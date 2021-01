Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Dimanche 10 janvier 2021, p. a12

Les gymnases sont l’épicentre de la boxe. C’est là que les futurs champions naissent et se retrouvent pour le travail quotidien qui détermine leur carrière. Là aussi, explique Rubén Oropeza, propriétaire du gymnase historique Pancho Rosales, dans le centre de Mexico, les ravages de la pandémie de coronavirus à la boxe sont perçus.

Il ne s’agit pas de parler d’une génération perdue de boxeurs, mais Oropeza considère qu’ils font face à un défi sans précédent dans l’histoire d’un métier déjà difficile.

Il y a une quantité qui ne peut être quantifiée de boxeurs qui n’ont pas combattu depuis plus d’un an, explique Oropeza; Ils ont annulé presque toutes les activités et seuls les plus connus qui ont le soutien des grands promoteurs ont pu avoir une activité, et même eux ont vu leurs revenus diminuer.

Oropeza prévient que cette situation frôle certains aspirants à abandonner une éventuelle carrière sur le ring. Sans offres d’emploi ni revenus, ils se sont tournés vers d’autres opportunités d’emploi.

La durée de vie d’un boxeur est en moyenne de 10 à 15 ans, si à ce moment-là on soustrait un de ce qu’on a dans une pandémie, plus ce qui manque, car on parle déjà d’une perte très importante de productivité professionnelle, résume-t-il.

Aux combattants, ajoutez l’effet négatif que ce manque de travail a sur les autres personnages de l’orbite de boxe. Les entraîneurs, les mitaines, les sparrings et les employés de gym et leurs propriétaires, tous affectés à des degrés divers

Les gymnases ont sérieusement souffert, nous fermons depuis longtemps et les dépenses courent, reconnaît Oropeza; mais malgré tout, nous continuons à lutter pour survivre. C’est la boxe.